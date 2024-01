Schulsportwochen in Niederösterreich trotz Herausforderungen weiterhin beliebt

Trotz Herausforderungen durch Teuerung & Co. berichten die Schulen Niederösterreichs von einer regen Teilnahme an den Schul-Skikursen. Die Wintersport- oder Skiwoche ist für die meisten NÖ-Schulen nach wie vor ein Fixpunkt. Einige wenige können die Wintersportwoche aber nicht mehr wie gewohnt abhalten und bieten Alternativen. Teuerung, aber auch sinkendes Interesse am Wintersport tragen dazu bei.

Die NÖN hat einen Faktencheck in den Regionen gemacht und die Meinungen von Lehrerinnen und Lehrern, Eltern und der NÖ-Bildungsdirektion dazu eingeholt. In den Wintermonaten eine Woche lang gemeinsam mit der Klasse in ein Skigebiet fahren und sich dort mehrere Tage austoben: Für viele Schulen ist diese Art der Schulsportwochen nach wie vor sehr gefragt





