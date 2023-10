Schüler sammeln Rekordsumme für Kinderkrebshilfe

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

leich drei Schulen aus dem Bezirk beteiligten sich heuer an der Spendensammlung für die Kinderkrebshilfe in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Schüler aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland waren heuer wieder für die gute Sache unterwegs und lukrierten im Rahmen der alljährlichen Straßensammlung im September eine Rekordsumme von exakt 90.995,65 Euro für krebskranke Kinder und Jugendliche. Auch in Niederösterreich waren von 8. bis 9. September 2023 engagierte Schüler aus 26 Schulen mit 450 Spendendosen im Einsatz, um gemeinsam eine stolze Summe von 38.

Aus dem Bezirk Gänserndorf nahmen die Mittelschule Gänserndorf, die Europamittelschule Strasshof an der Nordbahn sowie die Sportmittelschule Matzen-Raggendorf mit vollem Einsatz an der Aktion teil. Mit Spenden wie diesen werden unterschiedliche Projekte, wie beispielsweise die beiden Services EOP (Externer Onkologischer Pflegedienst) und MPD (Mobiler Psychologischer Dienst) und viele weitere Therapien finanziert. Das gesamte Team der Kinderkrebshilfe setzt alle Hebel in Bewegung, um Spenden zu lukrieren und wichtige Maßnahmen zu ermöglichen. headtopics.com

Auch die Sammlungen der Schüler aus elf burgenländischen Schulen und 24 Wiener Schulen waren ein Erfolg: Im Burgenland konnten 17.370,01 Euro und in Wien 35.125,97 Euro inkl. 120,50 Euro an Direktspenden lukriert werden.

