Schüler nehmen am Erasmus-Projekt teil

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Eine kleine Delegation aus den 3. und 4. Klassen dürfen im Rahmen des"Erasmus-Projekts" in die Partnerländer Italien, Slowenien und Türkei fliegen. ie Mittelschule nimmt am Erasmus-Projekt als ausführende Stelle teil. Gemeinsam mit den Ländern Italien, Slowenien und Türkei startete das Projekt mit Schulbeginn. Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler das Konzept der ökologischen Nachhaltigkeit als ganzheitliches Konzept verstehen lernen. Dies soll durch die Verwendung innovativer Ansätze erfolgen.

Wie Direktorin Michaela Strobl erklärt, werden Themen wie „erneuerbare Energien”, „nachhaltige Lebensräume” und „Wassersparen” diskutiert. Dabei sollen neue Ideen entstehen. „Dank dieses Projekts werden unsere Schülerinnen und Schüler verschiedene Webanwendungen nutzen, indem sie mit Lernenden aus verschiedenen Ländern zusammenarbeiten und kooperieren”, sagt die Initiatorin des Projekts und Pädagogin Basak Tas-Kocaman. Das Projekt läuft über zwei Jahre. headtopics.com

„Wir sind wirklich sehr stolz darauf, dass wir als einzige Dorfschule mit dabei sind und das Projekt sogar ausführen dürfen”, so die Schulleiterin. Sie sei sehr froh darüber, dass sich Tas-Kocaman so für die Teilnahme an „Erasmus+„ engagiert habe, denn für so ein großes Projekt „braucht es jemanden, der mit viel Herzblut dabei ist.“

Weiterlesen:

noen_online »

Purgstaller Formkurve stimmtZwar setzte es gegen Tirol eine weitere 0:3-Niederlage, aber die Purgstallerinnen zeigten eine Leistungssteigerung. Weiterlesen ⮕

BioTechMed-Projekt zur Behandlung von Diabetes Typ 1Ein interdisziplinäres Projekt der Med Uni Graz, der Uni Graz und der TU Graz zielt darauf ab, die Insulinproduktion bei Diabetes Typ 1 zu verbessern und die Lebensqualität von betroffenen Kindern und Jugendlichen zu erhöhen. Weiterlesen ⮕

2.000 Schüler bestaunten Heeres-Leistungsschau in WienEinen Tag vor der Leistungsschau in Wien lud das Bundesheer Schüler aus ganz Österreich ein. Auch Klaudia Tanner und Martin Polaschek waren vor Ort. Weiterlesen ⮕

„Projekt ist in Abstimmung mit Gestaltungsbeirat“Die Abstimmung über die konkrete Umsetzung des Projektes Rossmarkthöfe wird laut SÜBA AG jedenfalls noch bis Jahresende dauern. Weiterlesen ⮕

Schülerinnen und Schüler aus Waidhofen/Ybbs redeten im Parlament mitWir reden mit im Parlament Weiterlesen ⮕

'Respekt'-Projekt an Wiener Schulen zur GewaltpräventionWenn es in der Schule Stress gibt, liegt das nicht immer am Lernstoff - manchmal sorgen auch Konflikte für belastende Momente. Die Stadt Wien unterstützt nun Lehrende und Kinder bei der Bewältigung solcher Situationen bzw. bei der Prävention. Weiterlesen ⮕