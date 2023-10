Schüler hatte Krebs: Jetzt soll er abgeschoben werden

Das Kindeswohl sei in dem Fall nicht geprüft worden, das sei verfassungswidrig, sagte auch Irmgard Griss, Vorsitzende der Kindeswohlkommission. Vor dem Innenministerium fand deswegen heute eine Kundgebung statt.

Die drohende Abschiebung eines 16-jährigen Schülers und seiner Familie aus Georgien nach der überstandenen Krebserkrankung des Buben sorgt für Kritik. An einer von der Asylkoordination organisierten Kundgebung am Montag vor dem Innenministerium nahm neben Mitschülerinnen und Mitschüler des 16-Jährigen auch die Vorsitzende der Kindeswohlkommission Irmgard Griss teil.

Der 16-Jährige und seine Geschwister seien von den Behörden nicht befragt und damit ihre Kinderrechte ignoriert worden, so die Kritik. Der Fall erinnere an jenen der 2021 nach Georgien abgeschobenen damals 12-jährigen Tina, in deren Folge die Kindeswohlkommission eingerichtet wurde, so Griss. Auch die Familie des 16-jährigen Jaba sei bestens integriert, argumentierte Katharina Glawischnig von der Asylkoordination. headtopics.com

