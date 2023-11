Schüler gründen Übungsfirma für nachhaltige Blumengestecke

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

en passenden Blumenschmuck für die Beerdigung oder auch für die Jahre danach zu finden, ist oft gar nicht so einfach. Individuell soll er sein, und am Besten auch noch nachhaltig. Für die landwirtschaftliche Schule in Mistelbach ist das kein Problem.

Im Gartenbauunterricht haben die Schüler der LFS Mistelbach Blumengestecke selbst hergestellt. Die Gestecke wurden zu Hause mit großer Freude empfangen, erzählt die Schülerin Marie Dunkl: „Der Anklang bei Freunden und Familie war wirklich riesig!“ Eine Geschäftsidee war geboren. headtopics.com

Dunkl und ihre Mitschülerinnen haben die Übungsfirma „Kreativ mit Herz“ gegründet. Je nach Jahreszeit werden saisonal Buketts, Adventkränze oder auch Ostergestecke hergestellt. „Bei der Herstellung ist uns vor allem Nachhaltigkeit sehr wichtig: Alle Rohstoffe, die wir verwenden, kommen direkt aus der Region“, erzählt Dunkl weiter.

Neben den Klassikern sind auch Gesteck-Wichtel sehr gefragt, so die Schülerin. Und das Besondere an den Gestecken: „Jedes einzelne ist ganz individuell. Das ist auch der Grund, warum sie so gefragt sind!“, so die junge Unternehmerin. Verkauft werden die „Kreativ mit Herz“-Produkte am Tag der offenen Tür der Schule und auch im Bauernladen „BauernArnt“ am Gelände der Fachhochschule. headtopics.com

