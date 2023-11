Schrumpfende Erträge: Erdäpfelbäuerinnen und -bauern unter Druck

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:ie niederösterreichische Erdäpfelernte sorgt in diesem Jahr erneut für Ernüchterung.

Nachdem die meisten Landwirtinnen und Landwirte in Niederösterreich ihre Erdäpfel-Ernte bereits eingebracht haben, steht laut einer Pressemitteilung der Landwirtschaftskammer NÖ fest: Die Erträge liegen auch heuer deutlich unter dem Durchschnitt. „Für die bäuerlichen Betriebe ist der Erdäpfelanbau zum Risiko geworden. Mittlerweile geht es hier um Existenzen von Betrieben“, so Lorenz Mayr, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich.

Zudem häufen sich aufgrund des Klimawandels Schädlingsbefall und Krankheiten, die den Ertrag ebenfalls dämpfen, wie Franz Wanzenböck, Obmann der Interessengemeinschaft Erdäpfelbau (IGE), erklärt: „In den letzten Jahren mussten jährlich rund 30 Prozent der Erdäpfel aufgrund des Befalls durch den Drahtwurm und anderer Schadorganismen aussortiert werden. headtopics.com

Außerdem weist Mayr darauf hin, dass es neuer Infrastruktur bedarf, um die Pflanzen mit ausreichend Flüssigkeit zu versorgen: „Wir brauchen entsprechende Bewässerungsmöglichkeiten, auch außerhalb der klassischen Bewässerungsgebiete, wenn wir eine sichere Versorgung mit heimischen Erdäpfeln wollen.

London: Moskau am Dnipro in der Region Cherson unter DruckDas UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte legt einen Bericht vor zum Einschlag einer Rakete in einem Café in dem ukrainischen Dorf Hrosa, bei dem am 5. Oktober 59 Menschen getötet wurden. Ein... Weiterlesen ⮕

Leobersdorfer druck.at siegt bei Austria's Leading CompaniesAuszeichnung der besten Unternehmen von Österreich, darunter Leobersdorfer Onlinedruckerei. Weiterlesen ⮕

Tausende Migranten marschieren Richtung USAEin langer Tross von Menschen aus Mittelamerika und Venezuela zieht durch Mexiko – mit dem Ziel USA. US-Präsident Biden könnte dadurch politisch unter Druck geraten. Weiterlesen ⮕

Israel spielt im Krieg gegen die ZeitDer Krieg ist in die „nächste Phase“ eingetreten. Doch die Kritik aus dem Ausland wächst, die Familien der Geiseln machen Druck – und der Iran verschärft seine Drohungen. Weiterlesen ⮕

Krisengipfel zu MCI-Neubau: Land unter ZugzwangWegen verfahrener Situation und gestiegenen Kosten dürfte Hochbaureferent Dornauer Stopp empfehlen. Weiterlesen ⮕

Halloween-Party mit Bogenschießen bei der FF Unter-OberndorfDie Gruppe 'Arduinnas Gefährten' hat eine Halloween-Party mit Bogenschießen auf dem Gelände der FF Unter-Oberndorf veranstaltet. Kinder und Jugendliche konnten unter Anleitung mit Pfeil und Bogen auf Geister schießen und hatten dabei viel Spaß. Weiterlesen ⮕