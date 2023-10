NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

it vielen Ideen ausgestattet lädt Manfred Palmberger zur Schreibwerkstatt in die Stadtbücherei Eggenburg. „Literarische Talente schlummern in vielen Menschen“, meint der Eggenburger Manfred Palmberger, selbst schriftstellerisch und künstlerisch tätig. Deshalb rief er eine Schreibwerkstatt in der Stadtbücherei Eggenburg ins Leben, die im November bereits in die vierte Runde gehen wird.

Wie geht man einen Text thematisch an, wie überwindet man Schreibblockaden, auf welche Art und Weise bringt man seine Gedankensplitter zu Papier, denn, so Manfred Palmberger: „Es muss nicht immer Prosa sein, auch ein kurzes Gedicht kann schon helfen, den gedanklichen Fluss in Gang zu bringen.“ headtopics.com

Beim jüngsten Treffen wurden Texte der Teilnehmer verlesen und besprochen. Dabei gings um literarische Spaziergänge durch die Stadt und Erinnerungen an Erlebnisse mit der Großmutter. Mit vielen guten Ideen und Vorsätzen ausgestattet, freuen sich die Teilnehmer auf den 30. November um 18 Uhr bei der nächsten Schreibwerkstatt.

