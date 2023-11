Schönes Wetter zog zahlreiche Gäste in die Tiroler Gletscher-Skigebiete

Der Stubaier Gletscher präsentierte sich gestern Vormittag im Sonnenschein. Rund 3500 Besucher konnten verbucht werden.

Mann mit Stichverletzungen in Tiroler Wohnung gefundenIn einer Wohnung in Fieberbrunn wurde ein 54-jähriger Mann mit Stichverletzungen am Hals leblos aufgefunden. Ein 45-jähriger Mann steht unter Verdacht, ihn mit einem Küchenmesser getötet zu haben. Weiterlesen ⮕

Kunstwerke von Tiroler Holzschnitzer in Kirchberg ausgestelltHolger Tangl präsentierte seine Schnitzkunstwerke im Gasthaus Kemetner. Weiterlesen ⮕

Bayerische Gäste zieht es immer öfter ins Kufsteinerland400 Tage lang führt Sabine Mair nun den Tourismusverband Kufsteinerland im Alleingang. Zeit für ein erstes Resümee Weiterlesen ⮕

Das Wetter in Ihrer GemeindeRegnerischer Dienstag in Vorarlberg mit dichten Wolken und leichtem Regen. Am Mittwoch überwiegend sonnig, aber hohe Wolken können den Sonnenschein am Nachmittag verdecken. Am Donnerstag starker Föhn und kräftiger Regen. Weiterlesen ⮕

Massives Wetter-Chaos in ÖsterreichHängengebliebene Fahrzeuge, Kettenpflichten, Erdrutsch auf der A13, Wintersperren: Der ÖAMTC warnt vor einem massiven Wetter-Chaos in Österreich. Weiterlesen ⮕

Schlechtes Wetter und Regen in ÖsterreichIn Österreich wird schlechtes Wetter erwartet, mit starkem Regen und Gewittern. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 19 Grad. Weiterlesen ⮕