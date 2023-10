„Auf zum Obersten Gerichtshof!“, posaunte die Partei daraufhin mehrfach über die Medien. Doch die Blauen haben die Frist für einen Rekurs verstreichen lassen. Am 9. November 2023 kommt es nun zur Hauptverhandlung am Wiener Handelsgericht.

Wochenlang gingen wir voller Vorfreude zum Briefkasten, in der Hoffnung auf einen Brief von Udo. Vergeblich! Denn nun folgte der Schock: Die FPÖ ließ die Frist sang- und klaglos verstreichen. Ist es, weil die Freiheitlichen nicht an die links-versifften Kuscheljustizgerichte der Republik Österreich GmbH glauben? Waren sie von ihrer Taliban-Reise so abgelenkt, dass sie die Frist verschwitzten? Oder wurde wieder mal den eigenen Wähler:innen zu viel versprochen?Im Shop bestellen Enttäuschung pur Dabei posaunten Frau Landeshauptfraustellvertreterin Udo Landbauer & Co.

Unser Anwalt hat sich bereits so sehr auf weitere 2.200 Euro aus dem Demagogie-Fonds der Blauen gefreut. 2.200 Euro, das sind umgerechnet immerhin ein paar Dutzend Dreieckständer mit dem reizenden Gesicht von Herbert Kickl darauf. headtopics.com

Eigentlich will die FPÖ ja die Partei der Wahrheit sein. Kickl verkauft sich als der Mann, der die Dinge so sagt, wie sie sind. Außer, es geht um die regelmäßigen Wiederbetätigungen und Korruptionsfälle in seiner Partei, die penibel unter den Tisch gekehrt werden, wie es sich für eine elitäre Systempartei gehört. Der einzige kleine Mann, um den sich die FPÖ rührend sorgt, ist Kickl selbst.

Vorfreude Wir freuen uns trotzdem auf die Hauptverhandlung, auch wenn es für uns neu ist, vor einem Gericht zu stehen. Im Gegensatz zur Systempartei FPÖ, die damit schon enorm viel Erfahrung gesammelt und im Zuge dessen zahllose Dreieckständer aus dem Steuertopf verbrannt hat. headtopics.com

