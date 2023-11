„Schockierendes“ Ausmaß: Verheerende Waldbrände im Osten Australiens

Im Osten Australiens haben Buschbrände schwere Schäden angerichtet. In mehreren Gebieten der Bundesstaaten Queensland und New South Wales kämpfte die Feuerwehr die ganze Nacht lang mit Löschflugzeugen, Hubschraubern und am Boden gegen die Flammen.

In den Brandgebieten kam auch schweres Gerät zum Einsatz, um mithilfe von Gräben ein weiteres Übergreifen der Flammen zu verhindern. Nach Angaben von Mike Wassing von der Feuerwehr in Queensland verbesserten sich am Mittwoch die Wetterbedingungen. Dass der heiße und trockene Wind nachlasse, bedeute für einige Orte „Entspannung und Erleichterung“.

Der in Australien angebrochene Sommer dürfte nach Einschätzung der australischen Behörden auch wegen des Wetterphänomensaußergewöhnlich heiß werden und entsprechend viele schwere Buschbrände mit sich bringen. Bereits 2019/2020 hatten zahlreiche außer Kontrolle geratener Brände enorme Schäden in Australien angerichtet und für Millionen Tiere den Tod bedeutet. headtopics.com

