Schock und Trauer in Hollywood: „Friends“-Star Matthew Perry ist tot

Los Angeles – Der aus der Kultserie"Friends" bekannte amerikanisch-kanadische Schauspieler Matthew Perry ist übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge tot. Er starb im Alter von 54 Jahren, wie etwa dieberichtete, die sich auf Captain Scot Williams von der Polizei in Los Angeles bezog. Williams zufolge werde die Todesursache wahrscheinlich erst in einiger Zeit geklärt werden können, es gebe aber keinen Hinweis auf ein Verbrechen.

In einer Instagram-Botschaft der"Friends"-Produktionsfirma Warner Bros. Television hieß es:"Wir sind am Boden zerstört, von Matthew Perrys Tod zu erfahren. Er war ein wahres Geschenk für uns alle." Kanadas Premierminister Justin Trudeau, der mit Perry dieselbe Schule besucht hatte, nannte seinen Tod"schockierend und traurig". Er werde niemals die gemeinsamen Schulhofspiele vergessen, schrieb Trudeau auf X. Und er wisse, dass Menschen in aller Welt niemals die Freude vergessen würden, die Perry ihnen bereitet habe.Schauspielerin Selma Blair schrieb auf Instagram, ihr Herz sei gebrochen."Wir alle haben Matthew Perry geliebt – und ich besonders.

Die Serie"Friends" um die Protagonisten Rachel, Ross, Chandler, Monica, Joey und Phoebe wurde von 1994 bis 2004 in den USA produziert und in zig Ländern zum Fernsehkult. Für die Sondersendung"Friends: The Reunion" kamen 2021 alle sechs Hauptdarsteller - Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matthew Perry, Courteney Cox, Matt LeBlanc und Lisa Kudrow - noch einmal zusammen.Die Zeitung jederzeit digital abrufen, bereits ab 23 Uhr des Vortags. headtopics.com

'Friends'-Star Matthew Perry gestorben: 'Chandler' wurde 54 Jahre altPerry wurde durch die Kultserie 'Friends' berühmt und kämpfte öffentlich mit seiner Alkoholsucht. Weiterlesen ⮕

„Friends“-Star Matthew Perry ist totAls Chandler Bing in der Kult-Fernsehserie „Friends“ wurde Matthew Perry berühmt. Nun ist er mit 54 Jahren gestorben. Weiterlesen ⮕

Durch Kultserie „Friends“ zum Star: Schauspieler Matthew Perry ist totTrauer um den ehemaligen Sitcom-Star Matthew Perry. Der US-Schauspieler wurde leblos in seinem Haus in Los Angeles gefunden. Weiterlesen ⮕

'Friends'-Star Matthew Perry mit 54 Jahren gestorbenDer US-Schauspieler Matthew Perry ist Medienberichten zufolge im Alter von 54 Jahren gestorben. Weiterlesen ⮕

1969–2023: „Friends“-Star Matthew Perry ist totDer US-Schauspieler Matthew Perry ist Medienberichten zufolge im Alter von 54 Jahren gestorben. Perry, der in den 1990er Jahren durch seine Rolle des Chandler Bing in der Kultfernsehserie „Friends“ berühmt wurde, sei leblos im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles aufgefunden worden, wie die „Los Angeles Times“ am Samstag berichtete. Weiterlesen ⮕

Schauspieler Matthew Perry gestorbenDer US-Schauspieler Matthew Perry ist Medienberichten zufolge im Alter von 54 Jahren gestorben. Weiterlesen ⮕