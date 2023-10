Schock in den Niederlanden: Ex-Teamkicker bricht auf dem Feld zusammen

Der frühere niederländische Fußball-Teamspieler Bas Dost ist bei einem Spiel in den Niederlanden zusammengebrochen und minutenlang auf dem Platz behandelt worden. Die Erstliga-Partie zwischen Alkmaar und Nijmegen am Sonntag wurde daraufhin abgebrochen. Der für Nijmegen spielende Dost sei bei Bewusstsein und vom Spielfeld getragen worden, teilte sein Club mit. Bilder zeigten, wie Sanitäter einen Defibrillator auf das Feld trugen, ob er eingesetzt wurde, war nicht klar.

Minute fünf Minuten vor dem Ende beim Zwischenstand 2:1 für Nijmegen abgebrochen worden. Wie die Zeitung „De Gelderlander“ berichtete, hielt Dost (34) bereits wieder einen Daumen nach oben, als er unter dem Applaus der Zuschauer auf einer Trage das Spielfeld verließ.Was Dost genau zugestoßen ist, war zunächst nicht bekannt. Er ging kurz vor Ende der offiziellen Spielzeit im Mittelkreis zu Boden.

