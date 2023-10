Schock für 20 Personen – stundenlang in Bahn gefangen

Es geschah gegen 14.15 Uhr: Auf einmal kam es zu einem Stillstand der Bahn in der dritten Teilstrecke in Obertraun (Bez. Gmunden)."Nach derzeitigen Informationen befinden sich 20 Personen mit Mitarbeitern der Bergbahn in den Gondeln",Der Schock für die in den beiden Gondeln Gefangenen war erst nach knapp zwei Stunden vorbei: Um zirka 16 Uhr wurden die Bergungsarbeiten beendet.

Mitarbeiter der Bergrettung Obertraun hatten die Kräfte der Bergbahnen bei den Arbeiten unterstützt."Es gibt keinen Aufruhr. Alles läuft ruhig ab, die Personen in den Gondeln kooperieren gut", erklärte ein Sprecher gegenüberDie betroffenen Gäste wurden in die Bergstation gebracht und von Mitarbeitern der Seilbahn betreut. Dann konnten sie die Talfahrt antreten.

Der 60-jährige Sportler war mit seinem Sohn unterwegs gewesen. Er stürzte plötzlich ins Seil und brach sich ein Bein. Der jüngere Begleiter führte die Erstversorgung durch. Dann wurde der Mann von den Einsatzkräften geborgen.

