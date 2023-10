Schnelleres Internet für die Region: Gemeinden gründen Glasfaserinfrastruktur GmbH

Schneller streamen, schneller surfen, schneller arbeiten: Damit die Regions-Bevölkerung — ob privat oder im Rahmen von Homeoffice — deutlich rascher im Internet unterwegs sein kann, haben etliche Gemeinden gemeinsam mit der NÖ Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGIG) den Breitband-Ausbau vorangetrieben. Allerdings: Bis dato ist der Ausbau vorwiegend in den Ortszentren erfolgt, entlegenere Bereiche müssen vorläufig noch ohne Anschluss auskommen.

Mit der Gründung der „Bucklige Welt-Wechselland Glasfaserinfrastruktur GmbH“, wie der Zusammenschluss ganz genau heißt, soll dem in den kommenden Jahren allerdings ein Ende gesetzt werden. Das erklärte Ziel des Zusammenschlusses von insgesamt 21 Gemeinden aus den Bezirken Neunkirchen und Wiener Neustadt: Jeder Haushalt, der das auch möchte, soll an das deutlich schnellere Glasfaserinternet anschließen können.

Dass der Ausbau mithilfe des Zusammenschlusses erfolgen soll, liegt für Christian Stacherl auf der Hand — denn Gemeinden haben die Chance, sich mehr Fördermittel abzuholen. „Wir nutzen Synergien und schließen uns zusammen statt einer eigenen Anmeldung pro Gemeinde“, skizziert Stacherl. headtopics.com

Das unterstreicht auch sein Geschäftsführerkollege Willibald Fuchs: „In Summe geht es um rund 5.000 Haushaltsanschlüsse, eine einzelne Gemeinde hat womöglich gerade einmal 80 oder 100, also keine große Anzahl. So jede Gemeinde einzeln um eine Förderung ansuchen würde, bekommt sie die eine, die andere eventuell nicht.“ Wann genau der Ausbau stattfinden kann, hängt nun von der Eröffnung des Fördercalls ab.

Aspangberg-St. Peter, Bad Erlach, Bad Schönau, Bromberg, Feistritz, Grimmenstein, Hochwolkersdorf, Hollenthon, Kirchberg, Kirchschlag, Krumbach, Lichtenegg, Mönichkirchen, Raach, Scheiblingkirchen-Thernberg, Schwarzau am Steinfeld, St. Corona am Wechsel, Thomasberg, Trattenbach, Warth und Wiesmath. headtopics.com

