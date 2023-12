Schneefall und Straßensperren in Österreich

Die Wetterlage hat sich entspannt, immer noch sind aber zahlreiche Straßen gesperrt. Der Zugverkehr wirf weiter beeinträchtigt sein, in Bayern werde es „weiterhin Einschränkungen im Luftverkehr“ geben.. Mit dem abklingenden Schneefall hat sich die Lage auf den Straßen in Österreich in der Nacht auf Sonntag aber wieder etwas beruhigt.

Wegen umgestürzter Bäume waren in der Früh aber noch zahlreiche Straßensperren in Kraft, so etwa auf der B154, im Bereich der Grenze zwischen Salzburg und Oberösterreich, oder der A12 im Raum Innsbruck. Der Zugverkehr wird laut ÖBB noch länger beeinträchtigt sein. Es wird empfohlen, nicht dringende Reisen zu verschieben. Vom ÖAMTC hieß es auf APA-Anfrage, es gebe zahllose Sperren in ganz Österreich wegen Unwetterschäden, dazu Kettenpflichten. Das Unfallgeschehen über die Nacht sei jedoch im Normbereich gewesen. Es sei vielfach zu Defekten gekommen, für die Witterung schlecht ausgerüstete Fahrzeuge seien unterwegs hängengebliebe





DiePressecom » / 🏆 5. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Der Unmut der ÖVP über die JustizEinst warf die SPÖ Staatsanwälten und dem Verfassungsgerichtshof Parteilichkeit vor. Heutzutage kommt diese Kritik von der ÖVP. Was ist passiert? Eine Annäherung.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Song der Woche: Die gelben Ängste der MillenialsAm 16. Jänner 2024 erscheint Torres‘ sechstes Album „What an Enormous Room“, „I got the fear“ ist ihre zweite Single daraus.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Die schöne neue Welt der SPÖ: Wo ist die Finanzierung für das Wunschkonzert?Die Babler-Partei bietet ein Sammelsurium an sozialen Wohltaten an – aber kein Finanzierungskonzept dazu.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Einst Nirvana, jetzt die Winterreise: Die Teilzeit-Karriere der Iris T.Schon Falcos Produzent wurde auf Iris T. aufmerksam. Nun widmet sich die Wiener Sängerin der „Winterreise“. Die jazzige Reharmonisierung des Liederzyklus wird just zu Schuberts Todesstunde...

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Einer der ersten Menschen, die die Mondrückseite gesehen haben, ist totEiner der ersten Menschen, die die Mondrückseite gesehen haben, ist tot. US-Astronaut Frank Borman, der im Dezember 1968 die Apollo-8-Mission leitete, starb am Dienstag im Alter von 95 Jahren, wie die US-Weltraumagentur NASA am Donnerstag mitteilte.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Indignierter Präsident kritisiert Störung der TotenruheDer Nationalratspräsident ist unabsetzbar. Mit Wolfgang Sobotka konnte die Verfassung ja nicht rechnen. Satirekolumne von Rainer Nikowitz.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »