Schnee und Eis: Welche Alternativen zum Salz gibt es?

Schnee und Eis auf Straßen und Gehsteigen können nicht nur lästig sein, sondern stellen auch ein Sicherheitsrisiko für die Menschen dar, die im Auto oder zu Fuß unterwegs sind. Im Bundesrecht ist festgelegt, wer dafür sorgen muss, dass Wege benutzbar bleiben. Wenn Hausbesitzerinnen oder Hausbesitzer ihren Räumungs- und Streupflichten nicht nachkommen, drohen ihnen Sanktionen. Neben Salz stehen den Landsleuten gleich mehrere Haustierpfoten-freundliche Öko-Streualternativen zur Verfügung.

