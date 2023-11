Schnee-Chaos, Wintersperren – hier ist Österreich weiß

"Derzeit ähnelt das Wetter dem berühmten Hollywood-Film, wo jeder Tag einfach gleich verläuft. Man ersetzt 'Tag' mit 'Wetterlage' und schon hat man die perfekte Beschreibung der derzeitigen Wetterphase. Eine gefühlt endlose Schleife, die aus Südföhn-Starkregen-Kaltfront besteht", scherzt UWZ-Meteorologein Anlehnung an den Klassiker"Und täglich grüßt das Murmeltier".

In Verbindung mit einem rasch durchziehenden Italientief haben sich am Dienstag nicht nur unbeständige, sondern im Südstau der Alpen auch sehr nasse Bedingungen eingestellt, der anfangs noch kräftige Südföhn hat deutlich nachgelassen.zeigen. In südlichen Teilen Österreichs wurde Warnstufe Rot wegen heftiger Niederschläge ausgegeben.

Starkregen bringt jetzt massig Schnee nach ÖsterreichStarkregen lauert am Montag über Italien und erfasst in der Nacht auf Dienstag Österreich. Im Gepäck hat die Wetterlage einen Kältesturz und Schnee. Weiterlesen ⮕

Massives Wetter-Chaos in ÖsterreichHängengebliebene Fahrzeuge, Kettenpflichten, Erdrutsch auf der A13, Wintersperren: Der ÖAMTC warnt vor einem massiven Wetter-Chaos in Österreich. Weiterlesen ⮕

Regen, Sturm, Schnee:Land Kärnten bereitet sich für Verschärfung der Lage vorNach ruhigerem Mittwoch könnten weitere starke Regenfälle die Situation am Donnerstag deutlich verschärfen. Für die Nacht auf Freitag gibt es eine Sturmwarnung. Weiterlesen ⮕

Wetter-Wende bringt ersten Schnee-Hammer zu unsNach relativ milden Wochen verabschiedet sich der Oktober mit einem Krach: Noch am Dienstag soll in Österreich der Schnee fallen. Weiterlesen ⮕

Warnstufe „Orange“: Kaltfront sorgt für Starkregen in Osttirol und massig SchneeDie GeoSphere Austria rechnet auf Basis aktueller Niederschlagsprognosen am Montagnachmittag mit kräftigen Niederschlägen im südlichen Osttirol. Aufgrund der Mengen kann es zu lokalen Vermurungen, Hangrutschungen und Überschwemmungen kommen. Es gilt die Warnstufe „Orange'. Weiterlesen ⮕

Für Österreich wichtigste Gas-Leitung bald dichtÖsterreich steht wieder vor einem Dilemma: Ab 2025 fließt kein Gas mehr durch die Ukraine zu uns. Doch Alternativen gibt es keine. Weiterlesen ⮕