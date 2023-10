Schnapsbrennerei in Bad Fischau: Hunderte verschiedene Schnäpse und Liköre

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Nicht viele Menschen haben im Keller ihrer vier Wände das, was Otto Homolka dort hat: nämlich hunderte und aberhunderte verschiedene Schnäpse und Liköre.

Im Keller sind 34 verschiedene Schnapssorten und 19 verschiedene Likörsorten gelagert. Die Sorten sind aus Birne, Apfel, Kirsche, Weichsel, Zwetschke und Quitte gemacht. Homolka besitzt insgesamt 550 Weinstöcke in vier unterschiedlichen Sorten und 235 Obstbäume für die Herstellung der beliebten Schnäpse und Liköre. Aber Homolkas Produkte sind nicht nur beliebt, sondern auch preisgekrönt. „Ich habe für meine Schnäpse 125 Medaillen erhalten.

Rosalia und Filipovic Dobrica haben Otto Homolka (mitte) einen Schnapswagen zum 60. Geburtstag geschenkt. Mit diesem kommt er bei Veranstaltungen mit seinen Schnäpsen und Likören vorbei.

