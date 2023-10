Schmackhafte Kürbisschlangen durch Klosterneuburg

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen.

Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Viele von ihnen bekommen derzeit gerade gruselige Gesichter verpasst. Andere werden zu Suppen oder sonstigen Speisen verarbeitet oder einfach gehäckselt, um an die kostbaren Kerne zu kommen. Und einige von ihnen haben noch etwas Schonfrist und so kann man mancher Orts noch regelrechte Kürbisschlangen, die sich auf den Feldern dahinschlängeln, sehen.

Ausbau des Fernwärme-Netzes in KlosterneuburgDas Fernwärme-Netz in Klosterneuburg wird bis 2025 erweitert. Aktuell versorgt die EVN rund 500 Kunden mit Naturwärme. Der Fokus liegt auf dem Zusammenführen der Netze in Klosterneuburg und Maria Gugging. Weiterlesen ⮕

Geländegängigkeit ist Voraussetzung in KlosterneuburgStraßenbelag in Ausarbeitung - damit der Weg von und nach Wien demnächst wieder ohne Turbulenzen erfolgen kann. Weiterlesen ⮕

Mehr Wissen über Brandschutz im Landesklinikum KlosterneuburgDie verpflichtenden Brandschutzschulungen finden regelmäßig für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesklinikums Klosterneuburg statt, um im Ernstfall angemessen auf einen Brand reagieren zu können. Weiterlesen ⮕

Damals bei uns in KlosterneuburgKlosterneuburgerinnen und Klosterneuburger feierten die Befreiung Österreichs 1955 am Rathausplatz. Weiterlesen ⮕

SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler tourt durch Österreich und spricht über Bildung und gerechte LöhneAndreas Babler, der Vorsitzende der SPÖ, hat bei einer Gewerkschaftsveranstaltung in Amstetten eine Rede über Bildung, Pflege, gerechte Löhne und gute Arbeitsbedingungen gehalten. Er betonte, dass die Menschen ein Recht auf gute Bildung, ein starkes Gesundheitssystem und gerechte Löhne haben. Babler ist optimistisch, dass die Sozialdemokratie an Stärke gewinnen wird. Weiterlesen ⮕

Ktn: 29-Jähriger bei Forstarbeiten durch abstürzenden Ast in Feistritz im Rosental schwer verletztFEISTRITZ IM ROSENTAL (KTN): Am 26. Weiterlesen ⮕