Schlossruine Perwarth: Bundesministerin Tanner als Ehrenmitglied

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Freude beim Verein Revitalisierung Schlossruine Perwarth über das neue Mitglied Bundesministerin Klaudia Tanner, von links: Hans Dinhof, Herbert Tod, Alois Flazelsteiner, Klaudia Tanner, Lea Wagner, Sebastian Wagner, Bürgermeisterin Claudia Fuchsluger, Manfred Wieser und Engelbert Wieser.

undesministerin Klaudia Tanner (ÖVP) trat am Samstag offiziell dem Verein Revitalisierung der Schlossruine Perwarth bei und wurde in dem Zug auch gleich Ehrenmitglied. 2020 hat Anton Wagner die Schlossruine Perwarth von der Marktgmeinde Randegg gekauft, mit dem Ziel, sie zu revitalisieren und langfristig toruistisch und als Veranstaltungszentrum zu nutzen. Seit Beginn des heurigen Jahres gibt es auch den Verein Revitalisierung Schlossruine Perwarth, dem Anton Wagner auch als Obmann voransteht. headtopics.com

Tirol: Buchauer Alm in Murach am Achensee wurde ein Raub der FlammenMAURACH AM ACHENSEE (TIROL): Am 27. Oktober 2023 kam es gegen 16:15 Uhr zu einem Brandgeschehen auf einer Alm im Gemeindegebiet von Maurach am Achensee im Bezirk Schwaz. Laut Zeugenaussagen brach der Brand in der Küche aus und breitete sich in Folge über den Kamin auf das Hausdach aus. Weiterlesen ⮕

So wurde dir die Zeitumstellung noch nie erklärtDieses Wochenende wird die Zeit umgestellt. Ob es eine Stunde mehr oder weniger gibt und wann genau umgestellt wird, erklären die Schweizer Kollegen von '20 Minuten' auf kreative Weise in diesem Video. Weiterlesen ⮕

Zeitumstellung in der Nacht auf Sonntag: Was wurde aus der Abschaffung?In der Nacht auf Sonntag werden die Zeiger in Europa um 3 Uhr auf 2 Uhr und somit auf Normalzeit zurückgedreht. Das Ende der Zeitumstellung - vom EU-Parlament bereits abgesegnet - lässt weiter auf... Weiterlesen ⮕

Fahrzeug in Vollbrand: Mit Stroh beladener Lkw wurde in Ainet Raub der FlammenAm Samstag fuhr in Ainet ein 47-jähriger Mann mit einem nicht für den Verkehr zugelassenen und mit Stroh beladenen Lkw auf einem Privatweg talwärts. Plötzlich bemerkte er Rauch in der Fahrerkabine. Der Mann hielt den Lkw sofort an und bemerkte sofort, dass das Stroh auf dem Fahrzeug brannte. Weiterlesen ⮕

'Friends'-Star Matthew Perry gestorben: 'Chandler' wurde 54 Jahre altPerry wurde durch die Kultserie 'Friends' berühmt und kämpfte öffentlich mit seiner Alkoholsucht. Weiterlesen ⮕

Uhren wurden um eine Stunde zurückgestellt: Was wurde aus der Abschaffung?In der Nacht auf Sonntag wurden die Zeiger in Europa um 3 Uhr auf 2 Uhr und somit auf Normalzeit zurückgedreht. Das Ende der Zeitumstellung - vom EU-Parlament bereits abgesegnet - lässt weiter auf... Weiterlesen ⮕