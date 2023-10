Schlossermeister entwickelte PV-Anlagen für Stahlkonstruktionen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

V-Anlagen sind zur Zeit in aller Munde. Schlossermeister Matthias Jansch aus Hainfeld verarbeitet diese, jedoch auf Stahlkonstruktionen wie Carports und Überdachungen. Der Hainfelder Unternehmer Matthias Jansch erhielt eine Anfrage des WWG Weichenwerks St. Pölten. Dieses ist sehr innovativ und darauf bedacht, so viel eigenen Strom wie möglich zu erzeugen. „Das Problem der WWG war, dass sie keine freien Flächen mehr hatten, um PV zu installieren“, erklärt Jansch.

Die Idee des Kunden war es, die Parkfläche der Autos zu überdachen. Jansch sollte daraufhin ein Konzept samt Plan vorlegen für eine Stahlkonstruktion, die mit transparentem PV-Glas überdacht wird. Dieses Verbundsicherheitsglas, das zuerst zertifiziert werden musste und in der breiten Verarbeitung kaum eingesetzt wurde, konnte nun den Weg zur Verarbeitung im Bezirks Lilienfeld antreten. headtopics.com

Nachdem diese neue Technologie im PV-Bereich nun Anklang findet, sind diese Anlagen auch förderwürdig. Gemeinden aus dem Bezirk würden nun Angebote einholen, um weiter in erneuerbare Energie mit transparentem PV-Glas zu investieren.

Jansch ist damit ein Pionier in der Verarbeitung PV und Stahl. Er selbst sieht jedoch aktuell keine Weiterentwicklung im PV-Bereich in nächster Zeit. „Es wird natürlich weitere Entwicklungssprünge geben wie z.B. in der Leistung und Haltbarkeit, aber zur Zeit ist PV fertig entwickelt“, meint der Schlossermeister. headtopics.com

