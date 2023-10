schleichdiduoaschloch: Ein erinnerungspolitischer Mythos

Wien. Ob der Ausruf am Ende nun wirklich getätigt wurde oder nicht, darüber ist man sich im Nachhinein gar nicht mehr so sicher. Dennoch hat der Satz „Schleich di, du Oaschloch“, den ein Anwohner dem Attentäter aus einem offenen Fenster zugerufen haben soll, das Medienecho der Terrornacht am 2. November 2020 und die darauf folgenden Tage geprägt.

Aus diesem Anlass haben die Computerwissenschaftlerin Marcella Tambuscio und der Historiker Martin Tschiggerl von der(ÖAW) insgesamt 248.000 Tweets mit dem Hashtag #schleichdiduoaschloch von mehr als 133.000 Nutzern analysiert.

Und egal, wie denn nun die Genese des Hashtags war, „es handelt sich um einen ,erinnerungspolitischen Mythos’, der eng mit dem neu entstandenen kollektiven Gedächtnis zum Anschlag vom 2. November verbunden ist“, sagt Tschiggerl.Erstaunt seien die Forscher gewesen, als sie bemerkten, dass es sich bei den Tweets vor allem um positive Narrative von Zusammenhalt, Gemeinschaft und des Gedenkens an die Opfer handelte. headtopics.com

Unter den Tweets von Nutzern aus dem Ausland dominierten Tweets mit Hashtags wie #viennaattack, #prayforvienna oder #0211w. Damit bezogen sich die Verfasser auf vorangegangene Anschläge in anderen Städten „Wenn wir uns die geografischen Koordinaten ansehen, erkennen wir, dass sie hauptsächlich aus Städten kommen, die ähnliche Anschläge erlebt haben – also Paris, Nizza oder Barcelona“, erklärt Marcella Tambuscio.

