Schlechte Birnenernte: Mostbauern klagen über spärliche Ernte

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ie Birnbaumblüte war im Frühjahr eigentlich sehr vielversprechend, doch dann folgte ein nasser und kalter Mai. Zum dritten Mal in Folge klagen die Mostbauern daher über eine spärliche Ernte. Reinsortige Moste wird es heuer nur in geringeren Mengen geben.

„Das ist das dritte Jahr, in dem wir wenig Birnen haben und das ist natürlich schon bitter. Dabei wäre das Wetter gerade im September für die Früchte optimal gewesen, denn auch wenn es viel Sonne gab, waren die Nächte eher kühl und in der Früh gab es fast immer Tau. Das ist für die Aromausprägung super“, sagt der Primus der Mostbarone Toni Distelberger. headtopics.com

Jeder Mostbauer versuche nun eben an Obst zu bekommen was möglich sei. „Es ist schon ärgerlich. Ich habe vermutlich die meisten Birnbäume in Österreich – weil ich auch jene von Josef Zeiner gepachtet habe – und trotzdem habe ich zu wenig Obst.“

Nicht anders ergeht es dem Obmann des Obstbauverbands im Bezirk, Mostbaron Michael Oberaigner. „Wir haben bei uns im Betrieb zwar etwa 50 Prozent der Ernte eines normalen Jahres, aber rund herum schaut es noch viel magerer aus. In Ertl, St. Michael, Kürnberg und auch Weistrach sind kaum Birnen zu bekommen.“ Zum Teil sei die Ernte sogar schlechter als im Vorjahr und die war schon gering. Most werde es dennoch genug geben, weil die Ernte an Mostäpfeln ausreichend sei. headtopics.com

Für Oberaigners Stellvertreter, Hans Hiebl, Mostbaron aus Krottendorf (Stadt Haag), ist die schlechte Ernte eine „Kombination aus mehreren Faktoren. Es wird heißer. Und auch wenn es nicht unbedingt zu wenig regnet, so werden doch die Phasen von Trockenheit und Niederschlag länger und das tut den Bäumen nicht gut.“ Zudem gebe es im Bezirk auch schon viele alte Mostbäume. Da sei es sehr wichtig, einen Gesundheitsschnitt zu machen und Altholz zu entfernen.

Weiterlesen:

noen_online »

Schlechte Nachrichten für Fans von TraditionslokalDie Übernahme des traditionsreichen Linzer Gasthauses 'Promenadenhof' ist vom Tisch. Nach wie vor ist nicht klar, wie es jetzt weitergeht. Weiterlesen ⮕

Menschenfeindliche Gags im Internet: Schlechte ScherzeEine neue Studie zeigt auf, wie riskant es ist, dass speziell auch im Internet viele Witze auf Kosten von Minderheiten und Frauen gehen. Weiterlesen ⮕

Alfred Riedl gegen Johanna Mikl-Leitner: Entfremdung in SchwarzMikl-Leitner bleibt dabei, dass die Optik der Grundstücksdeals eine schlechte sei. Im Gemeindebund wird überlegt, wie eine Ablöse an der Spitze passieren könne. Weiterlesen ⮕

Sämige Räucherfischsuppe für kalte HerbsttageMit 'Good Comfort' legt der Erfolgsautor 100 Rezepte mit Wohlfühlfaktor vor. 'Heute' verrät Hugh Fearnley-Whittingstall seinen Geheimtipp gegen Kälte. Weiterlesen ⮕

Lammschulter Cassoulet: Ein herzhaftes französisches GerichtEin traditionelles Cassoulet-Rezept mit Lammschulter, Bohnen und Gemüse. Das Gericht wird langsam im Ofen gebacken und entwickelt eine köstliche Kruste. Perfekt für kalte Wintertage. Weiterlesen ⮕

Wien stellt im Winter 1000 zusätzliche Schlafplätze für Obdachlose zur VerfügungMit Anfang November startet auch wieder das Kältetelefon und die Kälte-App. Sollte man Menschen sehen, die im Freien schlafen, kann man damit Hilfe rufen. Weiterlesen ⮕