Schlagring mit Messer :Keilerei in Leoben mit verbotener Waffe: zwei Festnahmen

Verletzt wurde niemand, aber das Handgemenge in Leoben unter zwei Gruppen junger Männer am Mittwochabend hat noch ein Nachspiel: Ein Jugendlicher wurde wegen des Verdachts des versuchten Mordes festgenommen. Auch ein 20-Jähriger wurde festgenommen, ein 18-Jähriger hat eine Anzeige am Hals.

