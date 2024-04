Schlagerlegende muss Konzerte wegen Krankheit verschieben

Die Schlagerlegende muss wegen Krankheit fünf Konzerte ihrer aktuellen "Ich liebe das Leben"-Abschiedstournee ausfallen lassen bzw. verschieben. "Eine akute Atemwegsinfektion mit starkem Husten" – auf Anraten ihres Facharztes könnten deshalb fünf Konzerte nicht stattfinden, "da sie ihre Sing- und Sprechstimme schonen" müsse, heißt es in einer Mitteilung vom Veranstalter Semmel-Concerts am Dienstag. Betroffen sind die Auftritte in München (2.4.), Antwerpen/Belgien (4.4.), Stuttgart (6.4.

), Frankfurt am Main (8.4.) sowie Ostende/Belgien (9.4.). Das Konzert in Köln am 1. Mai soll demnach wieder stattfinden. "Ich bin sehr traurig und es tut mir auch so leid, dass ich diese Konzerte nicht wahrnehmen kann und verschieben muss. Ich hatte mich schon so auf dieses wundervolle Publikum gefreut", wird Leandros ("Ich hab die Liebe geseh’n") zitiert. Mit Hochdruck werde an Ersatzterminen gearbeitet. Die Sängerin steht seit mehr als 50 Jahren auf der Bühn

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Heute_at / 🏆 2. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Diese Krankheit verändert die Fellfarbe der KatzeVor Autoimmunerkrankungen sind auch unsere Haustiere nicht gefeit. Katze 'Elli' leidet an Vitiligo - mit hübschen Folgen.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Keuchhusten bei Kindern: Können Eltern die Krankheit erkennen?In den ersten beiden Wochen verläuft die Erkrankung oft unauffällig. Ungeimpfte Personen können Säuglinge gefährden, wenn Schwangere nicht geimpft wurden.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Bücherregale: Die Bretter, die die Welt enthaltenGerade auf TikTok wird das Drapieren des Lesestoffs in den eigenen vier Wänden wieder ordentlich gehypt. Aber wie soll die Heimbibliothek aussehen?

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Die russischen Nationalisten, die gegen Putin in die Schlacht ziehenBewaffnete russische Freiwilligenverbände drangen von der Ukraine aus in Russland ein. Sie kämpfen an Kiews Seite – mit dem Ziel, die Herrschaft Wladimir Putins zu beenden.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Waffen für die Ukraine: Wo sich die EU auf die Suche nach Milliarden machtDie Ukraine braucht Waffen und Munition – und Europa mehr Rüstung, um sich zu verteidigen. Wie aber finanziert man all das?

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Radikaler als die Taliban: Die Terrorgruppe, die sich zum Anschlag bekenntDer „Khorasan“-Ableger des Terrornetzwerks Islamischer Staat, der den Anschlag von Moskau verübt haben soll, sieht in Russland einen seiner Hauptgegner. Experten halten diese Splittergruppe für...

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »