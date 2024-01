Schlägerei mit Schlagringen und Springmessern in Wien

Am Hollabrunner Bezirksgericht galt es für Richter Erhard Neubauer herauszufinden, ob bei einer Schlägerei auch Schlagringe mit Springmessern im Einsatz waren. wei junge Männer sollen in Wien ihr Opfer mit einem Schlagring verletzt haben. Beide geben zu, geschlagen und mit Pfefferspray gesprüht zu haben, Schlagringe seien jedoch nicht zum Einsatz gekommen.

Zwei junge Männer sollen ihrem Opfer nachgelaufen, es mit Pfefferspray besprüht und sowohl mit der Faust als auch mit einem Schlagring mit integriertem Springmesser malträtiert haben. So lautete die Anklage gegen zwei Syrer mit gültiger Aufenthaltsbewilligung, 22 und 18 Jahre alt. Zugetragen habe sich der Vorfall in Wien, wo die beiden derzeit lebe





noen_online » / 🏆 15. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

ÖVP Wien startet Kampagne zum Gewaltschutz für FrauenEine Kampagne der ÖVP Wien zum Gewaltschutz für Frauen betreibt nicht nur Täter-Opfer-Umkehr, sondern zielt auch darauf ab, dass Frauen sich sicher fühlen.

Herkunft: WienerZeitung - 🏆 19. / 51 Weiterlesen »

Hotel Park Hyatt in Wien steht zum VerkaufDas Hotel Park Hyatt in Wien gehört zu den Filetstücken in René Benkos Portfolio. Nach der Pleite der Signa Holding wackelt René Benkos gesamtes Immobilienreich. Es gibt mehrere Kaufinteressenten für das Hotel.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Drei Festnahmen, kein konkreter Hinweis auf Anschlag in WienDie Staatsanwaltschaft Wien hat am Sonntag auf APA-Anfrage die Festnahme von drei Terrorverdächtigen bestätigt, die offenbar Teil eines Länder übergreifenden radikalislamistischen Netzwerks waren, das Anschlagspläne in Wien, aber auch in Köln und Madrid erörtert haben soll.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Erhöhte Gefährdungslage nach Festnahme von Terror-Verdächtigen in WienNach der Festnahme von drei Terror-Verdächtigen in einer Flüchtlingsunterkunft in Wien-Ottakring, gegen die wegen angeblicher Anschlagspläne auf den Stephansdom ermittelt wird, besteht eine erhöhte Gefährdungslage. Es gibt jedoch keine konkreten Hinweise auf eine Gefährdung von Silvester-Veranstaltungen.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Erhöhte Gefährdungslage nach Festnahme von Terror-Verdächtigen in WienNach der Festnahme von drei Terror-Verdächtigen in einer Flüchtlingsunterkunft in Wien-Ottakring besteht eine erhöhte Gefährdungslage. Es liegen jedoch keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung von Silvester-Veranstaltungen vor.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Was hinter dem Boom an Automaten-Shops in Wien stecktWährend man in Wien nachts vergebens nach einem Späti sucht, sind die mysteriösen Automaten-Shops im Vormarsch. Wer steckt hinter den Automaten und wird man wirklich damit reich? profil zieht durch die Nacht. Eine Reportage.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »