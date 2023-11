Schicksale von Guntramsdorfer NS-Opfern erforscht

edenkverein-Obmann Jürgen Gangoly will Material für Schulen zur Verfügung stellen. Historiker Thomas Schwarz das „Nie-wieder“ festigen.

Der KZ-Gedenkverein Guntramsdorf/Wiener Neudorf hat historische Erkenntnisse zum Schicksal von 62 während der NS-Zeit abgängigen Bürgern aus dem Ort im Rahmen der Veranstaltung „Verschwundene Guntramsdorfer – vergessene Opfer des Nationalsozialismus“ erstmals öffentlich präsentiert.

Der Obmann des Gedenkvereins, Jürgen Gangoly, sieht „die historische Ortsgeschichte aufgerührt: Für die Ortschronik und die geschichtliche Aufarbeitung der Vergangenheit war das die wichtigste Veranstaltung, die wir jemals gemacht haben.“ Das Interesse der Bevölkerung, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, war enorm. „Das Musikheim war ausreserviert, alle 200 Besucher sind bis zum Schluss geblieben. headtopics.com

Um zu erreichen, dass die Inhalte der Veranstaltung gut aufgenommen werden, engagierte der Gedenkverein die Musiker und Schauspieler Andreas und Franz Froschauer, die Auszüge aus historischen Dokumenten von Guntramsdorfer Opfern oder Vertriebenen enthalten, auf der Bühne präsentierten: „Einzelne, erschütternde Passagen wurden vorgetragen, die Künstler haben das hervorragend gemacht, es hat sich zeitweise angefühlt wie ein Krimi.

Um interessierten Gemeinden bei der Umsetzung ähnlicher Projekte behilflich zu sein, will Gangoly eine Art „Handreichung zur Erforschung der Geschichte von Opfern auf lokaler Ebene erstellen: Von den zwei Jahren Projektdauer haben wir uns rund ein Jahr lang damit beschäftigt, die rechtlichen Grundlagen zu erheben und zu sichten, wo überall nach historischen Quellen gesucht werden kann. headtopics.com

