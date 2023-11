Scheibbs: Stadtsaal vorerst bitte weiter warten

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

m Grunde sind sich die Scheibbser Gemeindemandatare einig: Scheibbs braucht einen größeren Veranstaltungssaal. Dennoch wird das Projekt Stadtsaal vorerst weiter aufgeschoben. Für Kultur braucht man entsprechenden Raum. Unter diesem Leitspruch präsentierte SPÖ-Stadtrat Hans Huber in der jüngsten Gemeinderatssitzung das im Zuge der Stadterneuerung von der Arbeitsgruppe „Begegnung“ aufbereitete Grundkonzept für ein Kulturviertel und einen Stadtsaal Scheibbs. „Wir haben derzeit etliche kleine Locations mit dem kultur.portal an der Spitze, aber mit wenig Ausstattung und vor allem ohne Platz für größere Indoor-Veranstaltungen.

