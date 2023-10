Schauspieler Erik Jensen kämpft gegen Darmkrebs im Endstadium

Erik Jensen (53) und seine Familie haben schwierige Wochen hinter sich. Bei dem Schauspieler und Regisseur wurde kürzlich Darmkrebs im Endstadium diagnostiziert. Der 53-Jährige, der vor allem durch seine Rolle in der Zombie-Serie „The Walking Dead“ Bekanntheit erlangte, steht nun vor den Trümmern seiner Existenz.Nachdem Jensen bereits eine schwere Krankheit überstanden hat, vor eineinhalb Jahren bekam er die Diagnose Hirn-Aneurysma, folgt die nächste Schockdiagnose.

Die Familie des Schauspielers hofft auf einen Betrag von rund 300.000 Dollar, um die medizinischen Kosten decken und ihr Haus erhalten zu können. Sie möchten mit dem gesammelten Geld auch ihrer 13-jährigen Tochter Sadie etwas Stabilität bieten können.In den vergangenen 23 Jahren war die Künstler-Familie über die sogenannte SAG (Screen Actors Guild) krankenversichert.

Auf der „GoFundMe“-Seite teilt Blank emotionale Zeilen über den Gesundheitszustand ihres Mannes: „Der Krebs hat in seine Leber metastasiert, aber Erik ist jung und stark und seine Ärzte haben die Chance, die Tumore so weit zu verkleinern, dass sie in zwei sehr großen Operationen entfernt werden können.“ headtopics.com

Mittlerweile sind rund 120.700 Dollar zusammengekommen. Viele seiner Freunde und ehemaligen Serienkollegen haben den Spendenaufruf geteilt und wollen helfen. Seine Angehörigen sind sich sicher, dass der 53-Jährige auch diesmal gegen die schwere Erkrankung siegen wird: „Erik ist ein Überlebender. Wir wissen, dass er es schaffen kann und auch weiterhin großartige Arbeit leisten wird.

Auch andere Promis hatten im Krankheitsfall Probleme mit ihrer Versicherung. „90210“-Star Shannen Doherty kämpft bereits seit einigen Jahren gegen. Mittlerweile übernimmt ihre Krankenversicherung die Behandlungskosten nicht mehr. „Die Krankenversicherung sollte nicht auf dem Jahreseinkommen basieren, für mich und viele andere haben wir ein Leben lang Gebühren gezahlt. headtopics.com

