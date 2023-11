Schaurige Nacht im Gruselgarten

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen.

Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Die Halloweennacht nahmen Christa und Joe Kramer zum Anlass, den Gästen noch mehr Gruseliges in ihrem Gruselgarten in Kleinschönbichl 42 zu bieten: Es gab abgehackte Finger zum Naschen – selbstgemacht aus Vanillekipferlteig - dazu wurde der Garten nicht mit Regen, sondern mit Musik berieselt. Die Leichen am Galgen, Foltergeräte und Gruselfiguren wurden extra beleuchtet oder blinkten schaurig.

