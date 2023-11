SC Zwettl feiert zweiten Sieg in Folge

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:rstmals in der Saison gelang dem SC Zwettl ein zweiter Sieg in Folge. Die gute Form bringt den SCZ in der Tabelle immer weiter rauf.

Genau zum richtigen Zeitpunkt gelang es dem SC Zwettl erstmals in dieser Saison, einen Sieg im nächsten Match zu bestätigen. Gegen Tabellennachbar Wiener Neustadt feierten die Zwettler einen 3:2-Erfolg. „Man sieht, was es gleich für einen Effekt hat, wenn die Ergebnisse ein bisschen konstanter werden“, freute sich Trainer Günter Schrenk nach dem Heimsieg.

Dass daraus bis zur Winterpause noch ein Battle um die Vorherrschaft im Waldviertel wird, dafür sind die vier Punkte Rückstand wohl zu viel - zumal Schrems am Wochenende in Kottingbrunn witterungsbedingt nicht spielen konnte, also noch ein Spiel mehr auszutragen hat. Für Schrenk zählt aber ohnehin der stetige Formanstieg viel mehr: „Die Leistungen sind ja seit vielen Wochen wirklich gut. headtopics.com

Gegen den ehemaligen Bundesligisten Wiener Neustadt war es besonders die erste Hälfte, die dem Trainer imponiert hat: „Wir waren extrem laufbereit, haben viel investiert im Spiel gegen den Ball. Dazu waren wir brutal effizient.“ Aus den zwei Torchancen der ersten Hälfte machte Zwettl durch Sebastian Penz, der knapp vor Anpfiff aufgrund einer Erkrankung von Oliver Kruder in die Startelf rutschte, und Marek Szotkowski (wieder per Kopf!) zwei Treffer.

„Wahrscheinlich wäre Wiener Neustadt auch nach der Pause ohne den eher geschenkten Elfmeter nicht so zurückgekommen“, glaubt Schrenk. Gregor Schmidt wurde auf nächster Nähe angeschossen, Schiedsrichter Markus Javornik entschied auf Handspiel. „Gregor hatte den Arm angelegt, ich weiß nicht, was er da gesehen hat“, grübelt Schrenk. Max Sax nahm dankend an, verwertete den Elfer. Dadurch wurde es eine offene zweite Hälfte mit Chancen auf beiden Seiten. headtopics.com

Zwei Rekordmonate in Folge: Auch der Oktober war der wärmste der MessgeschichteZahlreiche 'Sommertage' und einmal mehr als 30 Grad: Auf den wärmsten September folgt der wärmste Oktober der Messgeschichte. Weiterlesen ⮕

Bad Vöslau feiert ersten Liga-Sieg der SaisonBad Vöslau gewinnt gegen Bärnbach mit 26:20 und geht als Zehnter in die Meisterschaftspause. Weiterlesen ⮕

Frauenleiche im Bezirk Zwettl entdeckt: Fahndung im Raum LangenloisIm Raum Arbesbach (Bezirk Zwettl) im Waldviertel ist eine Frauenleiche entdeckt worden. Es besteht der Verdacht auf Fremdverschulden, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager. Weiterlesen ⮕

Urkunden für kommunale Kommunikatorinnen und Kommunikatoren in ZwettlSechs Gemeinden aus dem Bezirk Zwettl haben ihre Urkunden für den Abschluss des Lehrgangs 'Kommunale Kommunikation' erhalten. Die Stadtgemeinde Zwettl sowie die Marktgemeinden Schwarzenau und Schweiggers gehören zu den Ausgezeichneten. Weiterlesen ⮕

Neues Vorstandstrio beim Kiwanis Club ZwettlDer Kiwanis Club Zwettl Schwarz Alm Waldviertel hat einen neuen Vorstand gewählt. Dietmar Kormesser wird zusammen mit Kassier Alexander Rainer und Sekretär Karl Loidl die Präsidentschaft für ein Jahr übernehmen. Weiterlesen ⮕

Wichtig für die PsycheDavid Aichinger über den Sieg der Mustangs gegen Güssing. Weiterlesen ⮕