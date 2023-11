Sbg: Großbrand in Wohn- und Geschäftshaus in Altenmarkt im Pongau → Alarmstufe III

Gegen 13:30 wurde die Freiwillige Feuerwehr Altenmarkt zu einem Küchenbrand ins Ortszentrum alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus mit Geschäftsbetrieben im Erdgeschoss kam es im Obergeschoss zu einem Küchenbrand. Die Brandursache ist unbekannt. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr und des anfänglichen Löscherfolges breitete sich das Feuer durch die Zwischenwände des Gebäudes auf das gesamte Obergeschoss aus.

Auf Grund der zunehmenden Brandausbreitung wurde auf Alarmstufe 3 erhöht. In diesem Zug wurden die Feuerwehren Flachau und Radstadt alarmiert. Weiterhin wurden Spezialkräfte und Sondergeräte der Feuerwehren Bischofshofen, Filzmoos, Großarl, Kleinarl und St. Johann alarmiert.

Durch die Zwischendecken breitete sich der Brand auf den Dachstuhl aus. Aus diesem Grund wurde das Dach durch ein Kranunternehmen geöffnet und teilweise abgetragen. Mit der Öffnung des Daches konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten werden bis in die Nacht andauern. headtopics.com

Sbg: Pkw fährt in Salzburg auf Pferdekutsche auf → 23-Jährige verletztSALZBURG: Am Abend des 29. Oktober 2023 ereignete sich in der Linzer Bundesstraße in Salzburg ein schwerer Verkehrsunfall mit einer Pferdekutsche. Weiterlesen ⮕

Großbrand in Mehrparteienwohnhaus in Wien - OttakringIn der Nacht auf den 29. Oktober 2023 wurde ein ausgedehnter Fassadenbrand eines Mehrparteienwohnhauses in Wien - Ottakring von der Feuerwehr bekämpft. Es wurden mehrere Wohnungen kontrolliert und Personen evakuiert. Die Brandursache wird untersucht. Weiterlesen ⮕

Cellensis-Festival startet am HafnerbergDie Marktgemeinde Altenmarkt an der Triesting beherbergt heuer das Festival der geistlichen Musik „cellensis“ zum dreiundzwanzigsten Male. Weiterlesen ⮕

Brand in einem Wohnhaus in HamburgAufgrund mehrerer Anrufe von betroffenen Bewohnern des Hauses erhöhte die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg auf die Alarmart Feuer 2 und Massenanfall von Verletzten. Die anrufenden betroffenen Hausbewohner schilderten, dass sie die Wohnungen aufgrund einer starken Verrauchung des Treppenraumes nicht verlassen können. Da der Rauch ebenfalls in die Wohnungen zieht, sind sie auf die Balkone geflohen. Eine bewegungseingeschränkte und pflegebedürftige ältere Dame konnte nicht selbstständig auf ihren Balkon flüchten. Die zuerst eintreffenden Polizeikräfte meldeten eine sehr starke und dichte Rauchentwicklung und offene Flammen im Treppenraum und konnten diesen nicht betreten. Nach Ankunft der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg konnte ein im Treppenraum abgestellter brennender Kinderwagen mit einem C-Rohr schnell gelöscht werden. Die Einsatzkräfte belüfteten den Treppenraum mit einem Druckbelüftungsgerät und evakuierte insgesamt 10 Personen unter Einsatz von Fluchthauben. Hierzu mussten die Einsatzkräfte die Wohnungstüren gewaltsam öffnen. Neun betroffene Personen waren unverletzt, eine Person ist aufgrund eingeatmeten Rauches vorsorglich in ein Krankenhaus befördert worden. Vier Wohnungen erklärte die Feuerwehreinsatzleitung für unbewohnbar. Immer wieder weist die Feuerwehr Hamburg mit einer vorbeugenden (präventiven) Meldung darauf hin, dass Kinderwagen oder andere Brandlasten – z.B Weiterlesen ⮕

Juristisches Tauziehen um Greta-Spruch am Heck eines PkwEin in Kärnten lebender Tiroler kämpft gegen Strafbescheid wegen eines derben Greta-Spruchs am Heck seines Autos. Weiterlesen ⮕

88-jährige Frau in Bachbett in Mariastein tot aufgefundenDienstagfrüh wurde in einem Bachbett in Mariastein eine leblose Person gefunden. Weiterlesen ⮕