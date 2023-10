„Saschas Travestie' begeisterte Sieghartskirchen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Bei der Show waren (v.l.n.r.) Gemeinderat Matthias Obermaißer, GR Nicole Kerck, Christian Augstaller, GR Melitta Linzberger, GR Walter Deckardt, Sascha Rier, Vizebürgermeister Gerald Höchtel und GGR Peter Hofmarcher.

it der Show „Saschas Travestie“ konnte der Künstler Sascha Rier dem Publikum im Kulturpavillon eine schöne Abendvorstellung bereiten. Der Kulturausschuss der Marktgemeinde Sieghartskirchen präsentierte im Kulturpavillon ein kulturelles Highlight: „Saschas Travestie". Mit einer beeindruckenden und ungewöhnlichen Show begeisterte Sascha Rier dabei das Publikum. headtopics.com

Für den Künstler war diese Veranstaltung eine Gelegenheit, nach vielen Jahren wieder einmal nach Sieghartskirchen zu kommen. Seine Freude darüber drückte der Künstler mit den Worten „Es war wie nach Hause kommen" aus.

Sein Auftritt bescherte dem Publikum einen unvergesslichen Abend. „Die Veranstaltung war ein voller Erfolg. Sie hat gezeigt, dass Sieghartskirchen und der Kulturpavillon ein Ort für kulturelle Höhepunkte ist“, so Bürgermeisterin Josefa Geiger. headtopics.com

