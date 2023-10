Sanierung des Bezirksgerichts in Waidhofen an der Ybbs gewinnt den zweiten Platz beim NÖ Baupreis 2022

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen.

Das Gebäude ist nun barrierefrei und erfüllt die modernen Anforderungen räumlicher und sanitärer Situationen sowie jene an die Sicherheit. Die bauhistorisch wertvolle Struktur wurde dabei vollständig erhalten. „Die ganzheitlich hochwertig umgesetzte Bauaufgabe stellt somit einen erfolgreichen wie auch wichtigen Beitrag für aktives Bauen im Bestand dar“, heißt es in der Begründung.

Rund 80 Projekte wurden für den NÖ Baupreis 2022 eingereicht, davon konnten sich drei das stolze Preisgeld abholen. Ein weiteres Projekt erhielt den Sonderpreis, zahlreiche andere holten sich Anerkennungen und Nominierungen. Alle Projekte würden das „hohe Niveau des niederösterreichischen Bauwesens zeigen“, heißt es auf der Website des NÖ Baupreises. headtopics.com

Der Gewinner – heuer das Betriebsgebäude der „Hopferwieser + Steinmayr Installations GmbH“ – konnte sich für „hochwertige Gestaltung & neuesten Stand der Technik“ über ein Preisgeld von 10.500 Euro freuen. Das zweitplatzierte Projekt – das Bezirksgericht Waidhofen an der Ybbs – erhielt für „intensive gestalterische Detailarbeit & ganzheitlich umgesetzte Bauaufgabe“ 7.500 Euro. Der dritte Platz ging mit 4.

Zum Wettbewerb zugelassen sind Projekte, die in den letzten vier Jahren in NÖ fertiggestellt wurden. Teilnehmen können sowohl Bauherren (Bauträger) als auch Planer und ausführende Baufirmen. Die zuerkannten Geldpreise werden auf den Bauherren, den Planer und die ausführende Baufirma im Verhältnis zu je einem Drittel aufgeteilt. headtopics.com

