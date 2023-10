Sanierung der Landesstraße L 1027 in Unterretzbach abgeschlossen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Verkündeten offiziell die Fertigstellung (v.l.): Klaus Frimmel (Straßenmeisterei Retz), Werner Greiner (Leiter der Straßenmeisterei Retz), Vizebürgermeister Alois Binder, Landtagsabgeordneter Michael Sommer, Bürgermeister Manfred Nigl, Daniel Leitl (Leiter-Stellvertreter der Straßenbauabteilung Hollabrunn) und Robert Gebhart (Straßenmeisterei Retz).

ie Neugestaltung und Sanierung der Landesstraße L 1027 in Unterretzbach ist fertig. Der Abschluss der Bauarbeiten wurde nun auch offiziell vor Ort verkündet. Landtagsabgeordneter Michael Sommer, Bürgermeister Manfred Nigl, Vize Alois Binder und der Leiter-Stellvertreter der Straßenbauabteilung Hollabrunn, Daniel Leitl, machten sich in Unterretzbach ein Bild von der Neugestaltung und Sanierung der Durchzugsstraße. Auf einer Länge von rund 300 Metern wurde der Gehsteig neu hergestellt. Wo es die Verhältnisse zugelassen haben, wurden Abstellflächen geschaffen und Grüninseln angeordnet. headtopics.com

Der Parkstreifen wurde mit einem Pflasterstreifen optisch begrenzt. Die ersten Grüninseln wurden bereits bepflanzt, die restlichen werden noch im Herbst beziehungsweise im kommenden Frühjahr folgen. Im Zuge der Arbeiten wurden auch die Dachständerleitungen von der EVN und die Glasfaserleitungen mitverlegt sowie die Hausanschlüsse durch Erdkabel ersetzt. Bürgermeister Nigl zeigte sich zufrieden und lobte die gute Zusammenarbeit der ausführenden Firmen sowie der Straßenmeisterei Retz.

