Salzburger Festspiele sagt Jedermann-Team für 2024 ab

Es war keine glanzvolle Woche für die Salzburger Festspiele. Am vorigen Sonntag sickerte via Austria Presse Agentur durch, dass man dem gesamten „Jedermann“-Team kurzfristig eine Absage für 2024 erteilt hat; trotz Zusage vom Sommer 2023. Die Meldung der Demontage kam schriftlich; per Mail an das Team mit einzelnen Anrufen. Völlig aus dem Nichts.

Einen offiziellen Vertrag für 2024 hatte nur Jedermann Michael Maertens, der gefragte Burgtheaterstar soll sich die nächsten drei Sommer schon einmal freigeschaufelt haben.

