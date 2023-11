Salzburg unterliegt Bozen mit 0:3

Der österreichische Eishockey-Meister Salzburg hat bei der Rückkehr an den Ort des Triumphs am Freitag nichts zu feiern gehabt. Die ersatzgeschwächten Bullen unterlagen dem letztjährigen Finalgegner Bozen mit 0:3 und blieben erstmals ohne Torerfolg in dieser Saison. Der Vorsprung in der Tabelle könnte noch schmelzen. Verfolger Fehervar ist am Samstag im Einsatz. Das Team aus Feldkirch musste sich den Capitals nach Verlängerung mit 2:3 beugen. Der VSV setzte sich vorerst auf die zweite Position

. Die Adler gewannen mit 3:2 gegen die Graz99ers. Die Black Wings Linz siegten mit 4:2 über Olimpija Ljubljana

:

HEUTE_AT: Supermarkt-Streit – jetzt fordert Handel EntschuldigungDer Lebensmitteleinzelhandel sieht sich zu Unrecht von der Politik zum 'Sündenbock' in der Teuerungskrise gemacht.

NOEN_ONLİNE: Winklarn: David Deinfalt neuer Obmann der SPÖBei der Jahreshauptversammlung im Gasthof Ortmayr in Schaffenfeld wurde der Vorstand der SPÖ Winklarn neu gewählt.

NOEN_ONLİNE: „Ihr seid die Zukunft von Leitzersdorf“Bei der Jahreshauptversammlung wurde der Vorstand der Landjugend Leitzersdorf angelobt.

HEUTE_AT: Veröffentlicht! So klingt der letzte Song der BeatlesVor über 50 Jahren lösten sich die Beatles auf. Jetzt ist der letzte Song mit allen vier Mitgliedern der Band erschienen – dank KI-Technologie.

DİEPRESSECOM: Migration: Der Tunesien-Deal der EU zeigt endlich WirkungDie Ankünfte in Italien sind zuletzt zurückgegangen. Ob das Abkommen langfristig funktioniert, bleibt abzuwarten – doch die EU setzt weiter auf Deals mit umstrittenen Partnern.

VORARLBERG: Retter der Crew der Apollo 13: US-Astronaut Thomas Mattingly ist totDer unfreiwillig zum Retter der Unglücks-Weltraummission Apollo 13 gewordene US-Astronaut Thomas K. Mattingly ist tot.

