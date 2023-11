Salzburg und Lask mühen sich ins Viertelfinale

Der absolute Topfavorit musste im ÖFB-Cup Überstunden machen. Salzburg kam am Mittwoch im Duell zweier Bundesligisten in Hartberg zu einem 5:4-Erfolg im Elfmeterschießen – und sicherte sich somit schlussendlich doch noch den Aufstieg ins Viertelfinale. Dabei war Österreichs Serienmeister durch ein Tor von Maximilian Entrup (67.) zuvor sogar in Rückstand geraten. Petar Ratkov (77.) glich aus und rettete Salzburg in eine torlose Verlängerung.gegen Kapfenberg.

Indes hat die Wiener Austria am Mittwoch schon in der regulären Spielzeit den Aufstieg fixiert. Die „Veilchen“ setzten sich im Cup-Duell zweier formstarker Bundesligisten gegen Austria Klagenfurt knapp mit 1:0 durch. gewonnen. Fisnik Asllani (24.) schoss den Rekordcupsieger am Mittwoch nach zwei Jahren Pause wieder ins Viertelfinale.

Schon am Dienstag hatte sich mit dem WAC ein weiterer Bundesligist aus dem Bewerb verabschieden müssen. Die Kärntner verloren im Cup-Achtelfinale 4:5 im Elfmeterschießen gegen Zweitligist Leoben. Nach der Verlängerung bzw. nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden. headtopics.com

