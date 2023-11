Salzburg statt Sydney: Kurioses Gerücht um Flughafenschalter für fehlgeleitete Touristen

Salzburg, nicht Sydney Ein kurioses Gerücht hat das Netz erobert: Am Salzburger Flughafen soll es einen Schalter für Touristen geben, die sich geografisch verirrt haben und statt in Australien in Austria gelandet sind. Die amüsante Vorstellung löste auf Social-Media-Plattformen einen wahren Sturm der Begeisterung aus und wurde millionenfach geteilt

. self all @fit_nomads Is this real??? Comment and let us know what you think! #travellol #traveltok #australia #notaustria #travelstory #truestory ♬ original sound - Fit Nomads Open preferences. Anfragenflut am Flughafen Die Telefone am sonst eher beschaulichen Salzburger Flughafen glühten durch die Anfragen aus aller Welt."Anfragen von Washington bis Sydney haben unsere Info-Stellen zum Glühen gebracht", teilt der Flughafen auf Social-Media mit. Doch die Verantwortlichen stellen klar: Ein solcher Schalter hat nie existiert, und fehlgeleitete Touristen aus Australien sind in Salzburg keine angekommen. self all Open preferences. Ursprung des Gerüchts Der Ausgangspunkt für das virale Gerücht war ein Foto einer alten Werbetafel eines Kommunikationsunternehmens am Flughafen, das humorvoll auf die Verwechslungsgefahr von Austria und Australia hinwies."Sorry, das ist Österreich, nicht Australien! Brauchen Sie Hilfe? Drücken Sie den Knopf. Wir bieten Hilfe sogar in den unwahrscheinlichsten Situationen", lautete der Tex

