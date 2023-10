Salzburg meldet sich mit Sieg zurück

Red Bull Salzburg hat am Samstag den von Trainer Gerhard Struber geforderten „Pflichtsieg“ geholt. Nach zuletzt zwei Heimniederlagen in der Fußball-Bundesliga besiegte der Titelverteidiger zu Hause den SCR Altach mit 3:0 (1:0) und rückte zumindest für einen Tag bis auf einen Punkt an Tabellenführer Sturm Graz heran. Amar Dedic (44.) kurz vor der Pause und Maurits Kjaergaard unmittelbar danach (46.) leiteten den Sieg ein, Karim Konate (59.) fixierte den Endstand.

Struber verzichtete nach dem 1:2 am Dienstag gegen Inter Mailand auf eine große Rotation und brachte mit Verteidiger Samson Baidoo und Stürmer Karim Konate nur zwei Neue. Bei Altach musste Joachim Standfest seinen Einser-Torhüter ersetzen, weil sich Dejan Stankovic im Abschlusstraining eine Handprellung zugezogen hat. Für ihn kam Tobias Schützenauer zu seinem Liga-Debüt für den SCR und zeigte eine fehlerfreie Leistung.

Salzburg ließ den Ball in den eigenen Reihen zirkulieren, die ersten Offensivaktionen setzten aber die Gäste. Atdhe Nuhiu verzog knapp (1.), Lukas Fadinger schoss klar über das Tor (2.). Danach kam Salzburg nicht mehr in Bedrängnis. Altach, das in den fünf Spielen davor nur drei Gegentore kassiert hatte, war auf den Meister aber defensiv sehr gut eingestellt und überstand die ersten zwei brenzligen Situationen. headtopics.com

Die dritte Chance der Roten Bullen saß. Nach einer perfekten Flanke von Gloukh kam Dedic frei zum Kopfball und traf zur Führung. Gleich nach der Pause legte Maurits Kjaergaard nach. Der 20-jährige Däne traf 34 Sekunden nach Wiederbeginn mit einem platzierten Schuss und jubelte über seinen ersten Ligatreffer seit 14 Monaten.

Harald Lechner leitete sein 236. Bundesliga-Spiel und ist vor Fritz Stuchlik (235) nun solo der Schiedsrichter mit den meisten Bundesliga-Einsätzen. (APA)

