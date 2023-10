Salzburg: Kulturelle Attraktionen stärken den Kulturtourismus

Salzburg. Mozart, Festspiele und Museen: Kultur ist Salzburgs touristisches Markenzeichen. Damit das auch so bleibt, nehmen Stadt und Land derzeit viel Geld in die Hand, um das kulturelle Standbein der Mozartstadt weiter zu stärken.

Immerhin schreibt eine Studie den Salzburger Festspielen direkte und indirekte Wertschöpfung von 183 Millionen Euro pro Jahr zu. Das Festival sichert dadurch rund 2800 Vollarbeitsplätze und erbringt circa 77 Millionen Euro an Steuern und Abgaben für die öffentliche Hand. Dazu kommen mit Mozartwoche, Osterfestspielen oder den Kulturtagen noch weitere Festivals und eine hochkarätige Museumslandschaft.

„Jedermann“ im Porträt:Mit Philipp Hochmair wird in Salzburg wieder mehr LamettaJetzt übernimmt der Mann mit dem Discokugel-Charisma: Philipp Hochmair ist Salzburg s unverhoffter neuer „Jedermann“. Weiterlesen ⮕

Salzburg meldet sich mit Sieg zurückDedic und Kjaergaard ebneten den Weg zum lang ersehnten Salzburg er Heimsieg. Weiterlesen ⮕

SKN-Basketballer wachen in Salzburg rechtzeitig aufSKN St. Pölten Basketball Herren Weiterlesen ⮕

Sbg: Pkw fährt in Salzburg auf Pferdekutsche auf → 23-Jährige verletzt SALZBURG : Am Abend des 29. Oktober 2023 ereignete sich in der Linzer Bundesstraße in Salzburg ein schwerer Verkehrsunfall mit einer Pferdekutsche. Weiterlesen ⮕

Live: Findet Salzburg in die Erfolgsspur zurück?Nach zwei Niederlagen in Serie ist Red Bull Salzburg in der zwölften Bundesliga-Runde gegen Altach gefordert. Gelingt die Trendwende? Weiterlesen ⮕

Live: Salzburg legt den zweiten Treffer nachNach zwei Niederlagen in Serie ist Red Bull Salzburg in der zwölften Bundesliga-Runde gegen Altach gefordert. Gelingt die Trendwende? Weiterlesen ⮕