„SALÒ' sorgte für Euphorie beim Publikum im Cinema Paradiso

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Kurz vor dem Konzertstart: Viktoria Schaberger vom Cinema Paradiso sowie die Band"SALÓ" mit Max Schey, Andreas Binder, Philip Prattes und Marco Mühlhans.Wilde Tanzeinlagen des Sängers, lautes Mitsingen der Gäste und sogar ein kleiner Moshpit – all das war dabei, beim Gig von SALÒ im Cinema Paradiso. Bei freiem Eintritt performten die Wahl-Wiener 18 Songs und versetzte Fans regelrecht in Ekstase.

Schon ab dem ersten Song füllte die Band den Club 3 mit ihrer Power und sorgte für gute Stimmung bei den Gästen. Mit seinen autobiografischen Texten sowie intuitiven Tanzschritten, gepaart mit Synth-Sounds und 80er-Beats traf Sänger Andreas Binder beim Publikum genau ins Schwarze. Bevor das Lied „AMS“ an der Reihe war, erklärte der Musiker die Bedeutung des Songs. headtopics.com

Etwas ruhiger wurde es bei den Songs „Wie viel Kalorien hat der Wahn“, „Bonjour Tristesse“ und „Alle meine Katzen“. Der letzte Song thematisiert seine verstorbenen Katzen. „Alle meine Katzen sind schon seit 20 Jahren tot, das liegt daran, dass meine Mama an der Bundesstraße wohnt“, erzählt er von den Lyrics, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Noch bevor der „Punk-Part“ des Konzertes startete, war die nächste Überraschung im Gange.

Kurz nachdem „SALÒ“ von der Bühne aus Sekt ans Publikum verteilte, war die Stimmung am Höhepunkt des Abends. Bei „Glock 17“ sangen Fans lautstark mit und bildeten einen kleinen Moshpit, wie man ihn sonst nur von großen Punk-Konzerten kennt. Die Band „riss die Hütte“ mit ihrer Darbietung ab. headtopics.com

Feuerwehr rettete Bewohner aus verrauchtem HausIm zweiten Obergeschoß eines Mehrparteienhauses in Erpersdorf, brach in den Nachtstunden ein Brand aus. Weiterlesen ⮕

Glutenfreies Gewürz:Dieser Südsteirer sorgt für das Salz in jeder SuppeStefan Hacker aus Tillmitsch steht gerne in der Küche. Nicht nur als Chefkoch beim Kogel 3, sondern auch zu Hause. Dort stellt er ein veganes, glutenfreies und histaminverträgliches Gewürzsalz her. Weiterlesen ⮕

Schwarz in Sölden voran, Wind sorgt für ProblemeÖSV-Star Marco Schwarz liegt beim Riesentorlauf von Sölden vor Marco Odermatt in Führung. Aber: Ob das Rennen gewertet wird, ist noch offen. Weiterlesen ⮕

Widerstand gegen Wohnanlage: Großprojekt in Innsbruck-Amras sorgt für KontroversenIn Amras planen private Projektentwickler rund 140 frei finanzierte Wohnungen. Sie setzen auf Dialog und Konsens mit der Stadt. Doch die massiven Bedenken der Anrainer bleiben. Weiterlesen ⮕

Frankreich:Zwei Patienten starben nach Brand in KrankenhausDas Feuer brach im Krankenzimmer aus, einige Patienten konnten verlegt werden. Bei einem der beiden Toten ist der genaue Sterbegrund noch nicht bekannt. Weiterlesen ⮕

19-Jähriger fliegt erst aus Disko und bricht dann in ein Geschäft einIn der Nacht auf Sonntag brach ein 19-Jähriger in Dornbirn in ein Geschäft ein, nachdem er zuvor aus einer Diskothek geflogen war. Weiterlesen ⮕