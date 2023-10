Salmonellenerkrankungen: 14 EU-Länder, das Vereinigte Königreich und die USA betroffen

Im Zusammenhang mit importiertem Hühnerfleisch, das Salmonellenerkrankungen verursacht haben soll, sind nun 14 EU- bzw. EWR-Länder, das Vereinigte Königreich sowie die USA betroffen. Wie die EU-Gesundheitsbehörde ECDC am Donnerstag per Aussendung mitteilte, wurden von Jänner bis Oktober 2023 335 Fälle im Zusammenhang mit diesem Ausbruch gemeldet, darunter auch Österreich mit 31 Fällen.

Die Fälle - ausgegangen wird von drei verschiedenen mikrobiologischen Clustern - seien in Österreich, Deutschland, Dänemark, Belgien, Frankreich, Finnland, den Niederlanden, Irland, Italien, Luxemburg, Norwegen, Polen, Schweden und Slowenien sowie Großbritannien und den USA registriert worden. Neun Betroffene in drei Ländern wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Weitere Untersuchungen seien laut der EU-Gesundheitsbehörde allerdings erforderlich, um die Grundursache der Kontamination und die Infektionsquelle zu ermitteln, was für die schnelle Umsetzung gezielter wirksamer Kontroll- und Korrekturmaßnahmen von entscheidender Bedeutung sei. Da die Kontaminationsquelle nicht identifiziert wurde, ist es wahrscheinlich, dass bei diesem anhaltenden, mehrere Länder umfassenden Ausbruch neue Fälle auftreten, so die ECDC. headtopics.com

Weiterlesen:

kleinezeitung »

Hundebisse: Länder wollen jetzt Daten über Vorfälle austauschenNach tödlichen Hundebiss in Naarn wollen die Länder besser zusammenarbeiten und Datenaustausch ermöglichen. Weiterlesen ⮕

Tirol an drittletzter Stelle: Mehr Druck aufs Land bei EinkommenWeil Tirol im Länder-Vergleich nur Drittletzter bei den Löhnen ist, drängen der ÖGB und die SPÖ-Frauen auf ein Maßnahmenbündel. Weiterlesen ⮕

Novomatic feiert Herbstauftakt der Bühne BadenDie Bühne Baden eröffnet unter dem Motto 'Andere Länder, andere Sitten' feierlich die Saison 2023/24. Novomatic bleibt als Partner dabei. Weiterlesen ⮕

Achtung! U4 macht jetzt bis 5. November HerbstferienDas schnellste Newsportal - Die Newsplattform heute.at berichtet täglich während 24 Stunden über alle News und Hintergründe aus Aktuell, Länder, Politik, Welt, Sport, Community, People, Szene, Digital, Wirtschaft, Jobs, Genuss, Gesundheit, Tiere, Science, Wohnen, Reisen, Fashion and Beauty, Love, Timeout, Gewinnen, Motor. Weiterlesen ⮕

– wo es in den Herbstferien sicher istIn den Herbstferien zieht es viele in den warmen Süden. Welche Länder jetzt bliebt sind, wo noch gebadet wird und wo sorgenfreier Urlaub möglich ist. Weiterlesen ⮕

'Letzte Generation' besprühte Landhaus in NiederösterreichDie Landtagssitzung wurde unterbrochen, das Wasser unter dem Landhausschiff wurde ebenfalls eingefärbt. Weiterlesen ⮕