Salmonellen-Plage: Hühnerfleisch als Ursprung

Als Ursprung der Salmonellen-Plage gilt Hühnerfleisch, das unter anderem in Kebabs zum Einsatz kommt.Der Salmonellenausbruch in Verbindung mit Hühnerfleisch hat mittlerweile ganz Europa im Griff. Wie die EU-Gesundheitsbehörde ECDC bestätigt, wurden von Jänner bis 24. Oktober 335 bestätigte Fälle aus 15 europäischen Ländern sowie den USA gemeldet.

Bei der Analyse handelt es sich um eine gemeinsame Einschätzung der in Stockholm ansässigen Behörde mit der Europäischen Lebensmittelbehörde EFSA. Man rechnet damit, dass weitere Fälle von Salmonellen-Erkrankungen auftauchen werden. Bakterien, die denjenigen ähnelten, die den Ausbruch verursachten, seien in Proben von Hühnerfleisch und in Hühnerkebabs entdeckt worden, erklärten die beiden EU-Behörden.

In Österreich seien 27 Menschen erkrankt, ein 60-jähriger Mann sei sogar gestorben, wie die"Kronen Zeitung" berichtet.Insgesamt sollen in verschiedenen EU-Staaten rund 100 Personen in Spitälern behandelt worden sein. headtopics.com

