Salat à la carte: Pro Woche nehmen wir bis zu 5 Gramm Plastik auf – soviel wie eine Kreditkarte

Meine Stuhlprobe in einem Labor an der Med Uni Graz tagelang aufgereinigt und unterm Mikroskop winzige Plastikfäden und -kügelchen entdeckt. Sind diese Teilchen kleiner als 5 Millimeter, spricht man von Mikroplastik. Das Zeug ist bereits überall, nicht nur in meinem Darm. Mein persönliches Best-of, wo man Mikroplastik bereits gefunden hat:"Mikroplastik nimmt seit den 1950er-Jahren zu.

Ab den 1990er-Jahren ganz vehement", erzählte mir der Geologieprofessor Michael Wagreich von der Uni Wien vor wenigen Monaten(AWG), die erforscht, wie stark der Mensch den Planeten für immer verändert hat. Laut der AWG leben wir seit rund 70 Jahren in einer neuen Epoche des Erdzeitalters, nämlich im Anthropozän, dem Zeitalter des Menschen. Die Plastikschicht, die wir über den Erdball gespannt haben, ist für die Forscher:innen einer der markantesten Belege dafü





Das Mikroplastik in unsWinzige Plastikteilchen sind mittlerweile überall – im Ozean, in der Luft und im Kot des Autors. Bedroht der Kunststoff die Gesundheit der Menschen?

