Sabitzer rettet Dortmund bei turbulentem 3:3

3:3! Dortmund rettete am Samstag in der neunten Runde der deutschen Bundesliga am Frankfurt ein Remis, das zwischenzeitlich bereits außer Reichweite schien. ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer glänzte dabei als Torschütze.Die Hausherren gingen durch einen Doppelschlag früh mit 2:0 in Führung. Omar Marmoush traf erst per Elfmeter ( 8.), schnürte dann den Doppelpack (24.).

Dann brachte Sabitzer die Gäste zurück in die Partie. Der Steirer traf kurz vor dem Pausenpfiff (45+1.), ließ die Schwarz-Gelben wieder hoffen. Jungstar Youssoufa Moukoko, zur Halbzeit eingewechselt, sorgte nur neun Minuten später für den Ausgleich (54.).

Farès Chaïbi brachte Frankfurt neuerlich in Führung (68.), Julian Brandt erzielte den späteren 3:3-Endstand (82.).Alexander Schlager: Nie gefordert, in der 91. Minute im Glück. Toral Bayramov macht, völlig alleine vor Schlager, seinem klingenden Vornamen keine Ehre, trifft nur die Außenstange.Nicolas Seiwald: Wie gegen Belgien auf der ungewohnten Rechtsverteidiger-Position aufgeboten, absolvierte er eine größtenteils passable Leistung ab. headtopics.com

'Friends'-Star Matthew Perry gestorben: 'Chandler' wurde 54 Jahre altPerry wurde durch die Kultserie 'Friends' berühmt und kämpfte öffentlich mit seiner Alkoholsucht. Weiterlesen ⮕

