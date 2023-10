Saatgutbibliothek als neues Angebot in der Stadtbücherei Amstetten

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

b sofort bietet die Stadtbücherei Amstetten ihren Besucherinnen und Besuchern Saatgut an, das diese kostenlos abholen, selbst anbauen und vermehren können. „Mit der NÖ Saatgutbibliothek soll die Kulturpflanzen-Vielfalt gefördert und das Wissen zu Umwelt und Ernährung praxisnah vermittelt werden. Einfach Gemüse-, Kräuter- und Blumensamen ernten, trocknen und in Säckchen abgefüllt abgeben und mit anderen tauschen“, erklärt Stadtrat Stefan Jandl. Natürlich gibt es in der Bücherei auch viel einschlägige Literatur zum Ausleihen.

Das Projekt ist eine bundeslandweite Kooperation von Land NÖ, „Treffpunkt Bibliothek“, „Natur im Garten“ und „Arche Noah“ unter der dem Motto: „Wir säen Zukunft!“

