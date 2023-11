S-Bahn-Verbindungen in Region Wienerwald werden weniger

„Hier gäbe es dann nur mehr drei S50-Züge sehr zeitig in der Früh. Derzeit haben wir 21 Verbindungen werktags im Zeitraum von 4.42 und 23.42 Uhr. Zahlenmäßig gibt es dann also ab Dezember 44 direkte Möglichkeiten, um von Neulengbach/Maria Anzbach nach Wien zu kommen, zu den derzeit 54 Möglichkeiten“, kritisiert eine Bahnfahrerin, die namentlich nicht genannt werden möchte.

Was sagt man beim Verkehrsverbund Ostregion zu der Kritik? „Das reine Abzählen von Verbindungen sagt wenig über die tatsächliche Qualität des öffentlichen Verkehrs aus“, so Pressesprecher Georg Huemer auf Anfrage der NÖN. Ab Ende des Halbstundentaktes des REX51 - je nach Richtung um zirka 20 Uhr bzw. 21 Uhr - werden mathematisch betrachtet weniger Züge pro Stunde in Maria Anzbach halten.

Die beiden Haltestellen Unter-Oberndorf und Hofstatt werden geschlossen, was wie berichtet für viel Kritik und auch Protestaktionen geführt hat. Insgesamt profitiere Maria Anzbach von einem wichtigen „Upgrade“ des öffentlichen Verkehrs, heißt es seitens des VOR: „Es gibt mit 11. Dezember VOR Flex Maria Anzbach, ein Anrufsammeltaxi, das Montag bis Samstag von 04:30 bis 22:00 Uhr verkehrt und das gesamte Gemeindegebiet abdeckt.

Top-Jugendtickets werden an Schultagen ab 14 anerkannt, ansonsten ganztägig während der Betriebszeiten. Jugendtickets werden nicht anerkannt. Das Fahrzeug muss spätestens eine Stunde vor gewünschter Abholzeit gebucht werden. Die Abholzeit wird bereits im Zuge des Buchungsvorganges bekannt gegeben. Vorausbuchung sowie Buchung regelmäßiger Fahrten sind möglich.

