Russlands Verteidigungsminister nennt Bedingung für Friedensgespräche

Die Regierung in Moskau ist nach den Worten von Verteidigungsminister Schoigu unter bestimmten Bedingungen zu Gesprächen über eine Beilegung der Ukraine-Krise bereit. Ein Überblick über die aktuellen Ereignisse im Ukraine-Krieg.

Die Regierung in Moskau ist nach den Worten von Verteidigungsminister Schoigu unter bestimmten Bedingungen zu Gesprächen über eine Beilegung der Ukraine-Krise bereit. Ein Überblick über die aktuellen Ereignisse im Ukraine-Krieg.

Antijüdische Aktionen in Russlands muslimischem NordkaukasusSchallenberg: Bilder vom Flughafen Machatschkala erschreckend Weiterlesen ⮕

Ukraine-Gespräche in Malta - Russland nicht dabeiIn Malta hat ein drittes großes internationales Ukraine-Treffen für einen möglichen späteren Friedensgipfel begonnen. In der Ukraine gibt es hohe Verluste Russlands bei Kämpfen um Awdijiwka und... Weiterlesen ⮕

Russischer Tennisstar Andrej Rublew: „Dieser Krieg ist inakzeptabel“Andrej Rublew hat sich als erster prominenter Sportler Russlands gegen Putin und seinen Krieg in der Ukraine gestellt. Ein Gespräch über Mut, die Egos der Mächtigen und das „wunderschöne“ Leben... Weiterlesen ⮕

Fluorwachs-Opfer Mowinckel unter Tränen, Skifirma spricht von „Desaster“Die Norwegerin, nach dem ersten Durchgang aussichtsreich auf Rang sechs, wurde von der Rennleitung disqualifiziert. Der Grund: Verstoß gegen das Fluorwachs-Verbot. Weiterlesen ⮕

Einbrüche unter Drogen in Bad Fischau-Brunn: Mann muss hinter Gitter„Ich weiß nicht einmal, warum ich das getan habe“: Unter Drogeneinfluss hat ein 47-Jähriger im August in einer Werkstatt und einem Imbiss in Bad Fischau-Brunn (Bezirk Wiener Neustadt) eingebrochen. Weiterlesen ⮕

Medienfreiheit in Albanien unter DruckBeim internationalen AEJ-Kongress in Albanien wurde die Trennung zwischen Journalismus und Politik debattiert. Die Medienfreiheit steht weiterhin unter Druck. Die EU-Kommission nennt den strategischen Wachstumsplan als wichtigen Beitrag für den Westbalkan. Weiterlesen ⮕