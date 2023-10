Russland verhandelt über Freilassung von Geiseln

Die russische Nachrichtenagentur TASS meldete, dass man über die umgehende Freilassung ausländischer Geiseln – darunter auch russische Staatsbürger – verhandelt habe.

Laut einer anderen russischen Nachrichtenagentur, RIA, waren die Hamas-Vertreter voll des Lobes für Wladimir Putin und dessen Außenminister Lawrow, weil sich diese für ein Ende der"westlich unterstützten Verbrechen Israels" einsetzen würden.

Israel verurteilt die russische Hamas-Einladung mit scharfen Worten, bezeichnete es als"Akt der Unterstützung des Terrorismus", welcher die"Gräueltaten der Hamas-Terroristen legitimiert"."Wir fordern die russische Regierung auf, die Hamas-Terroristen unverzüglich auszuweisen", donnerte der Sprecher des israelischen Außenministeriums, Lior Haiat, auf X. headtopics.com

Max Verstappen war auch in Austin nicht zu stoppen. Sein Sieg in den USA wurde von Buhrufen aus"den eigenen Reihen" überschattet.22.10.2023: Maskenpflicht im Zug? Aufforderung ärgert Passagier. Kalte Dusche für einen Donaustädter: Der Wiener erhielt eine horrende Energie-Abrechnung und sollte allein für Wasser über 46.000 Euro überweisen.09.10.2023: Nach dieser Umfrage brauchen Wiener Parteien ein Bier.

Nach 57 Ehejahren musste ein Beamter den Tod seiner Frau in NÖ mitansehen:"Sie wurde vom Pkw wie ein Hase umgemäht, lag da, als würde sie schlafen."28.09.2023: Deadline steht – wer sich später meldet, zahlt GIS-Strafe.26.09.2023: Hirscher:"Ein hoher Preis, den ich nach wie vor zahle".Mit einer neuen Initiative unter Leopold Figls Slogan"Glaubt an dieses Österreich" will Kanzler Karl Nehammer für mehr Zuversicht im Volk werben. headtopics.com

Weiterlesen:

Heute_at »

Installation in Wien erinnert an verschleppte GeiselnDie Initiative "Hostages and Missing Families Forum - Bring them home now" macht mit einer Installation in der Wiener Innenstadt auf die 222 von der palästinensischen Terrororganisation verschleppten Geiseln aufmerksam. Weiterlesen ⮕

Der Hamas zufolge sind 50 israelische Geiseln bereits totDas israelische Militär hat in der Nacht auf Donnerstag einige Bodentruppen und auch Panzer in den Norden des Gazastreifens geschickt, den Einsatz ist wieder beendet. Im Entwurf für eine... Weiterlesen ⮕

Terror-Miliz Hamas spricht von 50 toten GeiselnLaut Angaben der Terror-Organisation sollen bei einem israelischen Luftangriff 50 Personen, die in den Fängen der Hamas sind, getötet worden sein. Weiterlesen ⮕

'Hamas muss alle Geiseln umgehend freilassen'Im Zuge seines Tel-Aviv-Besuchs stärkte Bundeskanzler Karl Nehammer Israel den Rücken. In Richtung Hamas stellte er eine klare Forderung. Weiterlesen ⮕

Israelische Bodentruppen dringen kurzzeitig in den Gazastreifen einIsraelische Bodentruppen sind kurzzeitig in den Gazastreifen eingedrungen. Auch Kampfjets und Drohnen wurden eingesetzt. Die EU fordert humanitäre Korridore und Pausen. Die Hamas verlangt eine Feuerpause für die Freilassung von Geiseln. Weiterlesen ⮕

Ministerin Klaudia Tanner: 'Der Terror hätte gesiegt, wenn wir Angst haben“Österreichs Verteidigungsministerin spricht im Interview über die Heeresschau, die Terrorwarnstufe und die kaputte Hercules. Weiterlesen ⮕